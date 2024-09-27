26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лион и Олимпиакос.

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Поединок прошел на стадионе Парк Олимпик Лион во Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Результативными действиями украинец отличиться не сумел, но все же имел момент на старте второго тайма.

❗️ Видео момента Яремчука на 49-й минуте

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71

Видеообзор матча: