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Лион
26.09.2024 22:00 – FT 2 : 0
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
27 сентября 2024, 01:05 |
28
0

Лион – Олимпиакос – 2:0. Яремчук мог забить. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы 2024/25

27 сентября 2024, 01:05 |
28
0
Лион – Олимпиакос – 2:0. Яремчук мог забить. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Лион и Олимпиакос.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Парк Олимпик Лион во Франции. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французского клуба.

Украинский форвард греческого клуба Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте. Результативными действиями украинец отличиться не сумел, но все же имел момент на старте второго тайма.

❗️ Видео момента Яремчука на 49-й минуте

Лига Европы 2024/25. 1-й тур, 26 сентября

Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

Голы: Шерки, 65, Бенрахма, 71

Видеообзор матча:

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Лион).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
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видео голов и обзор Лион Олимпиакос Пирей Роман Яремчук Лига Европы Райан Шерки Саид Бенрахма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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