В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного турнира Лиги Европы 2024/2025 между командами «Лион» Франция и «Олимпиакос» Греция, цвета которого защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Лион – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция