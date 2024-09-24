26.09.2024 22:00 - : -
Лига Европы24 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:44
26
0
Лион - Олимпиакос. Старт Яремчука и Ко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 сентября в 22:00
24 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:44
26
0
В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного турнира Лиги Европы 2024/2025 между командами «Лион» Франция и «Олимпиакос» Греция, цвета которого защищает украинский нападающий Роман Яремчук.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Лион – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2024, 18:22 0
Кейлор Навас открыт для переговоров с каталонцами
Бокс | 24 сентября 2024, 07:37 5
Британца интересует только бой с Усиком
Теннис | 24.09.2024, 07:20
Футбол | 24.09.2024, 10:23
Бокс | 24.09.2024, 08:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 20:55 25
23.09.2024, 08:27 7
22.09.2024, 20:21 6
24.09.2024, 00:16 8
23.09.2024, 00:33 6
23.09.2024, 16:23 12
24.09.2024, 07:11 14
22.09.2024, 19:27 65