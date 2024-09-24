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Лига Европы
Лион
26.09.2024 22:00 - : -
Олимпиакос Пирей
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Лига Европы
24 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:44
26
0

Лион - Олимпиакос. Старт Яремчука и Ко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 26 сентября в 22:00

24 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:44
26
0
Лион - Олимпиакос. Старт Яремчука и Ко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

В четверг, 26 сентября, состоится матч 1-го раунда основного турнира Лиги Европы 2024/2025 между командами «Лион» Франция и «Олимпиакос» Греция, цвета которого защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

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Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Лион – Олимпиакос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Лион Олимпиакос Пирей Лига Европы Роман Яремчук
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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