26 сентября на «Олимпик Лионнез» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Лион» встретится с «Олимпиакосом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лион

Команда провалила в прошлом сезоне первый круг, но резко прибавили, начиная с зимы - и Пьер Саж, малоизвестный специалист, прекрасно проявил свои тренерские способности. Ну и в январе не жалели денег на новичков. Правда, это аукнулось летом, когда на трансфер пришлось выставлять всех из заявки под угрозой санкций финансового фэйр-плей. В итоге продали О'Браена и Мамаду Сарра, а также отправили в аренду ряд футболистов, в том числе и Онана. Но и новички есть довольно известные, типа Верету и Заа, а за Тессманна отдали 6 миллионов. Тем удивительнее провал на старте: начали с пары сухих поражений, а после 4:3 со Страсбуром закончили нулевой ничьей с Лансом. В крайнем туре перестрелка с Марселем закончилась в пользу соперника 3:2.

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Олимпиакос

Клуб в прошлом сезоне блеснул на международной арене. Основная команда сумела взять трофей, выиграв Лигу конференций - настоящий прорыв для всей футбольной Греции (и второй такой успех кряду для наставника, Мендилибара - и снова он пришел в разгар розыгрыша). А U-19 Легенды стал победителем молодежной Лиги чемпионов. Правда, при этом на внутренней арене красно-белые снова остались без титула - закончили третьими. Летом состав заметно изменился, в том числе ушли Иборра и Эль-Араби с Рубеном Везу. Но при этом в Пирее появились, в том числе, Яремчук и Виллиан. В новом сезоне гранд стартовал с трех побед, но в сентябре оступился с Панэтоликосом, сыграв 0:0, а Арису ухитрился и вовсе проиграть.

Статистика личных встреч

В 2000-м в Лиге чемпионов греки взяли победу в первом очком поединке. Но потом французы сразу взяли реванш, а через пять лет ткачи выиграли обе встречи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хороший для гостей результат. Греки за границей в основном слабы, ставим на то, что тут французы добьются домашней победы (коэффициент - 1,87).