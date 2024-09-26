26 сентября на «Стадио Олимпико» пройдет матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Атлетиком». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда по ходу прошлого сезона наконец-то рассталась с Моуринью, который начинал в столице Италии с победы в Лиге конференций, но потом разочаровывал все больше. Его преемник, Де Росси, начинал настолько убедительно, что избавился от приставки и.о.. И, хотя к концу весны восторги по поводу талантов Даниэле как тренера поутихли, на него продолжили делать ставку. И даже сделали ряд приобретений, в том числе выложили немалые деньги за Соуле и Довбика. Но волки начинали без побед, и почти без голов: Эмполи и вовсе уступили, с Кальяри, Ювентусом и Дженоа сыграли вничью. И этого хватило для того, чтобы экс-полузащитника прогнали из его родного клуба. Преемником стал Юрич, причем этот ход не приняли болельщики, да и футболисты были за Даниэле. Это, впрочем, не помешало уверенно выиграть у Удинезе.

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Атлетик

Клуб воссоединился с Вальверде еще в 2022-м году. Но ощутимого результата не было сразу - благо, что хватило терпения дать время Эрнесто спокойно поработать. И в прошлом сезоне баски до последнего боролись с Атлетико за четвертое место. В итоге столичный гранд оказался выше, но, пожалуй, только потому, что в Бильбао весной сосредоточились на Копе дель Рей - и выиграли первый такой трофей за 40 лет. Именно кубковый успех отправил в Лигу Европы. К ней получилось подойти, сохранив лидеров, в том числе Нико Уильямса. Но не в оптимальной форме: в первых четырех турах взяли одну победу и 4 очка. В сентябре, впрочем, выиграли у Лас-Пальмаса и Леганеса на выезде, а в прошлом туре оформили 3:1 с Сельтой.

Статистика личных встреч

В 2019-м году стороны провели единственный товарищеский матч - и он закончился 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы начали верить в волков, но и гости из Страны Басков набрали форму. Так что интересным может стать вариант с обе команды забьют (коэффициент - 1,88).