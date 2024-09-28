Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 19:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 19:48
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Будет ли вызов в сборную Украины? Хавбек Полесья забил 7-й гол в сезоне
Назаренко является лучшим бомбардиром чемпионата
28 сентября 2024, 19:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 19:48
1450
8
В матче чемпионата Украины между Карпатами и Полесьем отличился хавбек житомирской команды Александр Назаренко, который сделал счет 3:1.
Для игрока это седьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ, Назаренко является лучшим бомбардиром чемпионата, опережая своего партнера по команде Алексея Гуцуляка, у якого 5 точных ударов.
Кроме того, у Назаренко 3 результативные передачи.
Ожидается, что атакующий хавбек Полесья впервые будет вызван в сборную Украину, когда Сергей Ребров объявит заявку на матчи Лиги наций.
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