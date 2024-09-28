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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 19:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 19:48
1450
8

Будет ли вызов в сборную Украины? Хавбек Полесья забил 7-й гол в сезоне

Назаренко является лучшим бомбардиром чемпионата

28 сентября 2024, 19:40 | Обновлено 28 сентября 2024, 19:48
1450
8
Будет ли вызов в сборную Украины? Хавбек Полесья забил 7-й гол в сезоне
ФК Полесье

В матче чемпионата Украины между Карпатами и Полесьем отличился хавбек житомирской команды Александр Назаренко, который сделал счет 3:1.

Для игрока это седьмой гол в нынешнем сезоне УПЛ, Назаренко является лучшим бомбардиром чемпионата, опережая своего партнера по команде Алексея Гуцуляка, у якого 5 точных ударов.

Кроме того, у Назаренко 3 результативные передачи.

Ожидается, что атакующий хавбек Полесья впервые будет вызван в сборную Украину, когда Сергей Ребров объявит заявку на матчи Лиги наций.

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Александр Назаренко (футбол) Полесье Житомир Карпаты - Полесье Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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avk2307
Назаренко і Гуцуляк очевидно.
Ну точно краще Крськіва та Бондаренко /Судакова
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+3
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ZANREGENT1993
Назаренко заслужил вызов в Динамо Киев. Ну и в сборную конечно
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0
Фаворит
Назаренко давно заслужил быть в сборной так же как и Гуцуляк, да и Бескоровайный как залечит травму будет тоже в сборной. А то вызывают всякий шляк и стариков из Динамо и Шахтёра  
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0
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ash
Ребров викликає лише "європейських лавочників"
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0
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