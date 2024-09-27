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  4. КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
Лига наций
27 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:38
1215
2

КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»

Ефим рассказал об обстановке в лагере сборной Украины после поражений в Лиге наций

27 сентября 2024, 19:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:38
1215
2
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля рассказал об обстановке в лагере национальной команды после поражений от Албании (1:2) и Чехии (2:3) в Лиге наций 2024/25:

– Конечно, немного было тяжело, но мы с ребятами и, особенно, старшие ребята – Тарас Степаненко, наши легионеры, ребята из «Динамо», они помогали отвлечься от этого. Говорили, никого и ничего не слушать, что у нас есть только тренер, и перед нами есть задача.

Конечно, два поражения – это плохой результат, но мы отдавались, никто нам не может упрекнуть в том, что мы не отдавались или не хотели победить. Это футбол, он состоит из моментов, и в тех моментах, которые были важнее, мы были слабее чехов и албанцев, но они очень сильные противники.

– Как футболисты сборной и лично вы реагируете на то, что главный тренер сборной неоднократно критиковал игроков после неудачных результатов, в частности, за невыполнение задачи, непонимание плана, ошибки и тому подобное?

– Я думаю, что это, наверное, нормальная реакция, потому что он тоже человек, он тоже имеет право на свои эмоции. И он также где-то недоволен был, прежде всего нашей игрой, потому что его больше всего интересует именно наша игра, а уже потом результат, как и, наверное, любого тренера.

И где-то, если мы не выполняем его наставления, он может быть также злой, а может где-то дать волю эмоциям, даже на пресс-конференциях. Я видел, что наши журналисты задают очень провокационные вопросы, и это действительно сложно – сдерживать свои эмоции всегда.

– Албанцы довели до ударов свои 4 угловых, также раньше со стандартов забивали поляки, румыны. Как Ребров координирует работу по этому аспекту? В чем, по-вашему, главная проблема в эпизодах со стандартами соперников?

– Я не знаю, в чем прямо главная проблема, вы же понимаете, что мы тоже обороняемся не против манекенов, все двигаются, все эти игроки очень сильны физически. Даже с Албанией угловой, который мы пропустили, там был такой отскок – это просто невезение. Именно по этой игре, что я могу сказать.

А предыдущие игры, конечно, каждая команда может пропустить стандарты, возможно, у нас просто такой период, через который нам нужно пройти, научиться своим ошибкам и двигаться дальше.

Главный тренер это подчеркивал, что, конечно, так нельзя, что нужно делать выводы. У нас очень хороший тренерский штаб в сборной, я думаю, что в этот период, пока они готовят план на следующие игры, они обязательно дадут нам решение, которым мы воспользуемся, и дальше такого уже не будет.

– И еще такой вопрос, эта тема вызвала большой резонанс. Журналист «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский говорил, что «один из сборников за день до матча с Албанией ночевал в гостинице с женой и вышел в старте». Какие правила властвуют в сборной на этот счет и есть ли конкретные ограничения? Это нарушение действительно было?

– Ну, прежде всего, я, наверное, не хочу ни подтверждать, ни отрицать эту информацию. Это его (Михаила Спиваковского – прим.) право, у него есть своя слушающая его аудитория со своими инсайдерами, поэтому мой ответ будет таким.

Что касается запретов – есть негласные правила, которые должны быть в каждой команде, даже если их не озвучивает тренер или администратор или кто-то еще. Есть норма поведения, которой игроки должны соответствовать, – сказал Конопля.

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Ефим Конопля сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 2
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odiniznashih
Та вы хоть трахайтесь, хоть нет - результат один.
 Играть надо, а не в приметы верить.
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Burevestnik
точно-точно...  дуже правильне правило:
перед матчем бути з чужими жінками, зі своєю  ні-ні-ні...   
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