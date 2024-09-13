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Чемпионат Европы
13 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:32
2220
15

Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро

В команде Сергея Реброва на турнире в Германии было не все нормально с дисциплиной

13 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 13 сентября 2024, 13:32
2220
15
Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед матчем 1-го тура чемпионата Европы 2024 против сборной Румынии (0:3) один из футболистов сборной Украины покидал расположение команды Сергея Реброва, переночевал в отеле с женой, после чего тренерский штаб включил его в стартовый состав на поединок.

Об этом случае заявил соведущий программы «ТаТоТакое» Михаил Спиваковский.

«Из того, что я знаю, что многие знают в футбольном мире, не может быть ситуации, когда игрок перед первой официальной игрой в финальной части Евро идет, когда есть заезд, в соседний отель на встречу со своей женой и там остается на ночь. Этого не может быть.

Если это происходит, в любой нормальной сборной, например Испании, Италии, Германии, происходит показательная порка, скорее всего этого игрока отправляют.

У нас ситуация такова, что игрок выходит на поле в стартовом составе после этого», – рассказал Спиваковский.

Как известно, сборная Украины в группе Евро-2024 заняла последнее, четвертое, место, финишировав позади команд Румынии, Бельгии и Словакии, и не вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко в матче с Чехией улучшил собственный национальный рекорд.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 15
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ViAn
І так всім зрозуміло хто це. Дружина ж на Євро була весь час у штаті Збірної, кожного вечора організовувала прямі ефіри.
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+2
potemkin78
и шо? раньше ДК, Сборная СССР по футболу и сборная СССР по гимнастике тренировались на Конче перед сборами и соревнованиями. шо за бред
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+1
Falko
Хоч зі своєю?
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+1
AndiM
Ну топчіки мішаня і жорік, добре справляються і без дружин, тренеруя один з одним по ночам свою зіграність. Із дебілів залишається тільки владєлєц ах какой шашліцніци в Києві.
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+1
Павло
Фото/відео в студію!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
ну все, знайшли причину поразки)))
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+1
Sashko57
Очень интересная новость. Но причем здесь футбол? 
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0
umnuy2
седан,она там крутилась в отеле...хотя на Зину бы не подумал....хотя с другой сороны малокососы врядли бы такое отчебучили....Кто тогда.
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0
Перець
Не забудьте перед грою з грузинами перчпокатись всією командою 
Ответить
0
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Lulinnha
Точно з жінкою провів ніч ??? 🤔 А всяке буває... 😁
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0
Boodya
Яка дисципліна може бути, якщо тренера з роздягальні виганяли?
Ответить
0
Ivan Grumeza
Начинается...
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0
дыряво с пердя🤣
Шалунишка бревноленко 🌲 с пидорчуком настраивали себя на игру розовым фаллосом👉👌
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-1
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