Источник: игрок сборной Украины провел ночь с женой перед 1-й игрой на Евро

Перед матчем 1-го тура чемпионата Европы 2024 против сборной Румынии (0:3) один из футболистов сборной Украины покидал расположение команды Сергея Реброва, переночевал в отеле с женой, после чего тренерский штаб включил его в стартовый состав на поединок.

Об этом случае заявил соведущий программы «ТаТоТакое» Михаил Спиваковский.

«Из того, что я знаю, что многие знают в футбольном мире, не может быть ситуации, когда игрок перед первой официальной игрой в финальной части Евро идет, когда есть заезд, в соседний отель на встречу со своей женой и там остается на ночь. Этого не может быть.

Если это происходит, в любой нормальной сборной, например Испании, Италии, Германии, происходит показательная порка, скорее всего этого игрока отправляют.

У нас ситуация такова, что игрок выходит на поле в стартовом составе после этого», – рассказал Спиваковский.

Как известно, сборная Украины в группе Евро-2024 заняла последнее, четвертое, место, финишировав позади команд Румынии, Бельгии и Словакии, и не вышла в плей-офф.

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