Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко в матче с Чехией улучшил собственный национальный рекорд
Сборная УКРАИНЫ
13 сентября 2024, 10:06 |
722
0

Ярмоленко в матче с Чехией улучшил собственный национальный рекорд

Полузащитник улучшил свое гвардейское наследие

13 сентября 2024, 10:06 |
722
0
Ярмоленко в матче с Чехией улучшил собственный национальный рекорд
УАФ. Андрей Ярмоленко (справа)

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии (2:3) отыграл 68 минут в стартовом составе и был заменен на Виктора Цыганкова.

Выход на поле в форме национальной команды стал для 34-летнего Ярмоленко 124-м поединком за сборную.

Он был и остается лидером национального реестра гвардейцев.

Игра против Чехии стала для Тараса Степаненко 86-й за сборную и теперь он лишь на один поединок отстает от Евгения Коноплянки (87 матчей), занимающего в исторической таблице седьмую строчку.

Александр Зинченко, сыгравший 68 встреч, обошел в реестре Андрея Несмачного (67 матчей, 14-е место) и догнал Андрея Воробья (68, 13).

Цыганков теперь имеет на счету 57 игр в составе национальной команды, что позволило ему перепрыгнуть в реестре Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко (оба – по 56 встреч) и догнать Александра Кучера (57, 21).

Полуюбилей отпраздновал Роман Яремчук - игра против чехов стала для него 55-й в сборной и теперь, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова (оба – по 54 поединка), он вышел на чистое 25-е место в рейтинге.

Ранее экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук.

По теме:
ВАНАТ: «Мы уступали чехам в антропометрии, но забили два мяча головой»
ТРУБИН: «После каждых сборов в сборной каждый делает выводы. Мои такие...»
«Немного обидно». Глывинский рассказал об уходе из УАФ после 14 лет работы
Андрей Ярмоленко Чехия - Украина сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова
Футбол | 13 сентября 2024, 11:16 0
Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова
Ничья и поражение. В Днепре-1 рассказали, за что обижены на Максимова

Вячеслав Фридман припомнил бывшему тренеру днепрян плохие результаты

Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Футбол | 13 сентября 2024, 08:28 8
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира
Арсенал хочет предложить Реалу суперобмен вице-чемпионами мира

Канониры готовы отдать Вильяма Салиба ради подписания Орельена Тчуамэни

Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Футбол | 12.09.2024, 23:50
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Арсенал определился с судьбой Зинченко и еще трех игроков
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Футбол | 12.09.2024, 16:39
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Все-таки выехал. Украинский голкипер находится на просмотре в Челси
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Теннис | 12.09.2024, 14:25
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Россиянка била себя ракеткой по голове, упустив преимущество 5:0 в 3-м сете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
Стародубцева в Тунисе одержала самую высокорейтинговую победу в карьере
11.09.2024, 23:35 29
Теннис
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
11.09.2024, 13:35 23
Футбол
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на продление контракта Лунина с Реалом
11.09.2024, 21:25 4
Футбол
«Решение принято». В НХЛ рассказали, допустят ли россию на Олимпиаду-2026
«Решение принято». В НХЛ рассказали, допустят ли россию на Олимпиаду-2026
11.09.2024, 16:10
Хоккей
Цыганык жестко раскритиковал хавбека сборной Украины после игры с Чехией
Цыганык жестко раскритиковал хавбека сборной Украины после игры с Чехией
11.09.2024, 12:40 17
Футбол
Караван лает, Ребров идет
Караван лает, Ребров идет
11.09.2024, 12:08 122
Футбол
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
Золото Олимпиады или мировой рекорд? Магучих сделала выбор
11.09.2024, 20:53 7
Другие виды
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
Известный тренер рассказал, кто вернет сборную в нормальное состояние
12.09.2024, 09:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем