Ярмоленко в матче с Чехией улучшил собственный национальный рекорд
Полузащитник улучшил свое гвардейское наследие
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в матче 2-го тура Лиги наций против Чехии (2:3) отыграл 68 минут в стартовом составе и был заменен на Виктора Цыганкова.
Выход на поле в форме национальной команды стал для 34-летнего Ярмоленко 124-м поединком за сборную.
Он был и остается лидером национального реестра гвардейцев.
Игра против Чехии стала для Тараса Степаненко 86-й за сборную и теперь он лишь на один поединок отстает от Евгения Коноплянки (87 матчей), занимающего в исторической таблице седьмую строчку.
Александр Зинченко, сыгравший 68 встреч, обошел в реестре Андрея Несмачного (67 матчей, 14-е место) и догнал Андрея Воробья (68, 13).
Цыганков теперь имеет на счету 57 игр в составе национальной команды, что позволило ему перепрыгнуть в реестре Вячеслава Шевчука и Сергея Назаренко (оба – по 56 встреч) и догнать Александра Кучера (57, 21).
Полуюбилей отпраздновал Роман Яремчук - игра против чехов стала для него 55-й в сборной и теперь, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова (оба – по 54 поединка), он вышел на чистое 25-е место в рейтинге.
Ранее экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук.
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