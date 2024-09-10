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  4. Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Лига наций
10 сентября 2024, 07:50 |
89
0

Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук

Экс-игрок – о старожилах

10 сентября 2024, 07:50 |
89
0
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Бывший защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказал мнение о значимости для национальной команды ее ветеранов Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука.

– Трио главных ветеранов нашей сборной в составе Ярмоленко, Степаненко и Сидорчука, что вы скажете о них? Потому что кто-то уже советует их отправлять на спортивную пенсию, другие же говорят, что их просто некем заменить и они еще будут играть и чуть ли не на чемпионате мира 2026 года.

– Ярмоленко и Степаненко 34 и 35 лет соответственно. Сидорчуку - 33. А я закончил карьеру в 37, а в 36 еще выступал в составе Украины на Евро. И чувствовал я себя прекрасно в плане физики. Играл бы и дальше, если бы не получил травму - разорвал заднее сухожилие. Специфическая такая травма. Я вынужден был завершить...

Все наши ветераны - большие профессионалы с неоценимым опытом. Да, где-то они уже не такие быстрые, но, поверьте, Ярмоленко, Степаненко и Сидорчук этой сборной нужны. Не вызвал бы их Ребров просто так.

Давайте посмотрим на Луку Модрича. 39 лет ему уже, на секундочку, а он до сих пор играет в Реале. Такому игроку, с таким опытом, не нужно 90 минут времени, ему 10-15 может хватить: вышел на поле, отдал голевую передачу или сам забил за счет мастерства. Вот и все. Разве такой игрок, пусть и возрастной, лишний? Не вписывается в коллектив?

Возрастные игроки, ветераны еще и очень важны для микроклимата благоприятного в коллективе. Об этом тоже не стоит забывать. Списывать Ярмоленко, Степаненко или Сидорчука рано, – заявил Шевчук.

Ранее Андрей Ярмоленко высказался о матче с Албанией, предстоящем поединке с Чехией и войне в Украине.

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Вячеслав Шевчук сборная Украины по футболу Тарас Степаненко Сергей Сидорчук Андрей Ярмоленко
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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