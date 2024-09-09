ЯРМОЛЕНКО: «Хотим показывать наилучший футбол, ребята переживают»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко принял участие в пресс-конференции в преддверии матча в Лиге наций с командой Чехии, который состоится в Праге во вторник, 10 сентября.

– Перед матчем с Албанией Роман Яремчук сказал, что вы сделали выводы после провала на Евро-2024, и в частности - после поражения от Румынии. Впрочем, игра с албанцами показала, что это не совсем так. Каким может быть ваше влияние на младших партнеров, чтобы они играли за сборную по-другому?

– Конечно, после игры с Румынией каждый игрок сборной сделал выводы. Думаю, это показала наша следующая игра [на Евро] со Словакией. То, что мы проиграли Албании, то не нужно расценивать так, будто мы выходим на футбольное поле и не хотим достичь хорошего результата. Ребята также переживают. Все понимают, куда они приезжают, что мы представляем страну, в которой сейчас идет война.

Я, в первую очередь, прихожу на пресс-конференцию, чтобы защитить ребят. Не надо на всех набрасываться. Мы приезжаем и хотим показывать лучший футбол. Но вы должны понимать, что сейчас все сборные научились играть в футбол, нет легких игр. Та сборная Албании, которая была лет пять лет назад, сейчас уже другая команда. Она это показала своей игрой на Евро и показала в игре против нас. Мы отдали максимум сил. Но это футбол. Из таких игр надо делать выводы и двигаться дальше.

Что касается меня, то я могу дать молодым только опыт. Если кто-то из молодых игроков ко мне обращается, то я всегда готов помочь.

– Обсуждали ли вы с партнерами ситуацию, когда началась война в Украине? Как вы тогда жили? Как вы сейчас тренируетесь и проводите матчи, когда в любой момент может все прервать воздушная тревога?

– Когда началась война, то в первые дни было не до того, чтобы с кем-то что-то обсуждать. Ты занимался своей семьей, родителями, детьми – чтобы они находились в безопасности. Также я хочу поблагодарить игроков сборной Чехии Цоуфала, Соучека и Крала, которые меня поддерживали, предлагали свою помощь. За это я им буду всегда благодарен.

Конечно трудно привыкнуть к тому, что когда происходит матч, то может прозвучать сирена и надо идти в бомбоубежище. Но мы не можем жаловаться, потому что знаем, что делают наши военные. Вот кому по-настоящему трудно, так это им. Поэтому мы терпим и стараемся дарить людям положительные эмоции.