В воскресенье, 29-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

«Александрия» и «Полесье» свои матчи тура выиграли, «Шахтер» – нет, поэтому у команды Шовковского есть возможность не дать оторваться одним и нарастить преимущество над другими. Но есть еще фактор недавней дороги из Гамбурга в Киев, а уже на следующей неделе предстоит опять лететь в Германию. А тут столичное дерби с красивой афишей на носу. Так какой берег Днепра круче?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.