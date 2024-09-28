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  4. Левый берег – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 23:16 |
48
0

Левый берег – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2024, 23:16 |
48
0
Левый берег – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 29-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый берег» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 18:00.

«Александрия» и «Полесье» свои матчи тура выиграли, «Шахтер» – нет, поэтому у команды Шовковского есть возможность не дать оторваться одним и нарастить преимущество над другими. Но есть еще фактор недавней дороги из Гамбурга в Киев, а уже на следующей неделе предстоит опять лететь в Германию. А тут столичное дерби с красивой афишей на носу. Так какой берег Днепра круче?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый берег» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
29 сентября 2024 -
18:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.23 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Динамо Киев Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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