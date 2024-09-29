Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ

29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

После завершения встречи главный тренер Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Поздравляю болельщиков «Динамо» с победой. Благодарю наших Защитников, Защитниц, всех Вооруженных сил Украины за возможность проводить матчи.

Да, у нас довольно плотный график, мы это прекрасно понимаем, да еще и готовились на фоне не очень приятного результата в матче с Лацио. Но мы прекрасно понимаем, что Лига Европы и чемпионат Украины – это разные турниры, и мы ставим перед игроками задачу побеждать в каждом матче.

– Сегодня произошло два дебютных гола игроков «Динамо» – Тарас Михавко вообще забил первый мяч на взрослом уровне, а Валентин Рубчинский впервые отличился в динамовской футболке…

– Вы знаете, в первую очередь, кто бы ни забил гол, это совместные действия команды. И мы, безусловно, выиграли сегодняшнюю игру, выполнив главную задачу, которая стояла перед нами. А кто поставил эту последнюю точку, для меня как для тренера неважно. Я хочу, чтобы забивал каждый игрок, пусть это даже вратарь будет – главное, чтобы не в свои ворота, конечно.

Да, после игры мы поздравили Тараса и Валентина с этими дебютными голами, так же поздравили Макса Дячука, который вышел впервые на поле после тяжелой травмы.

– Показалось, что замена Михавка была связана с травмой. Как все серьезно? И какая ситуация в целом с центральными защитниками?

– Что касается Тараса, то у него всегда есть определенные ощущения по поводу приводной мышцы. Такова проблема, по которой он даже последний раз не ездил в расположение сборной. Он почувствовал дискомфорт, и чтобы не усугубить повреждение, мы сразу решили произвести эту замену.

Так же Денис многое пропустил, он начинает работать, провел не так много тренировок. Поэтому когда он сказал о дискомфорте, мы так же сразу произвели замену, чтобы не было осложнений.

– В чемпионате только одна потеря очков, первое место в турнирной таблице. Как оцените старт в сезоне?

– Я не оцениваю отдельно старт. Мы готовимся к каждой игре. У нас будет довольно непростой период, и делать какие-то выводы сейчас я бы не стал. Команда готовится в штатном режиме, идет от матча к матчу. Безусловно, применяем ротацию, чтобы все игроки чувствовали игровой ритм, находились в соответствующих кондициях, скажем, в хорошей тренировочной форме. Потому что уровень тренированности и ощущения игры – это совершенно разные действия на поле. Ты можешь контролировать себя в тренировочном процессе, но когда ты выходишь на поле в матче, ты должен делать все на максимуме. Поэтому я всегда говорю игрокам, что вы никогда не подниметесь до уровня ожиданий. Так, как вы работаете на тренировках, которые вы нарабатываете навыки – так вы и будете действовать на поле, когда идет давление со стороны трибун, давление ответственности за результат, давление усталости. Мы стараемся в тренировочном процессе нарабатывать моменты, чтобы ребята выходили на поле и делали некоторые моменты на автомате. Но при этом все равно понимали, чего мы от них требуем, как это преодолевать и за счет чего совершать определенные действия.

– Вы вышли сегодня с несколько видоизмененной схемой, в частности, с двумя центральными полузащитниками. Это обусловлено подготовкой к еврокубкам?

– В общем, у нас было три центральных полузащитника. Это разные действия при разных моментах игры. Мы можем изменять и нарабатываем разные варианты, чтобы иметь возможность изменять свои тактические действия и чтобы не было привыкания со стороны наших соперников, также мы перестраиваемся по ходу матчей в зависимости от обстоятельств.

Видеообзор матча Левый Берег – Динамо Киев (0:3)