Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ
Премьер-лига
Левый Берег
29.09.2024 18:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:39
1750
0

Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ

Наставник столичного клуба провел пресс-конференцию после победы над Левым Берегом

29 сентября 2024, 21:32 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:39
1750
0
Шовковский пояснил, за счет чего Динамо занимает первое место в таблице УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

После завершения встречи главный тренер Динамо Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Поздравляю болельщиков «Динамо» с победой. Благодарю наших Защитников, Защитниц, всех Вооруженных сил Украины за возможность проводить матчи.

Да, у нас довольно плотный график, мы это прекрасно понимаем, да еще и готовились на фоне не очень приятного результата в матче с Лацио. Но мы прекрасно понимаем, что Лига Европы и чемпионат Украины – это разные турниры, и мы ставим перед игроками задачу побеждать в каждом матче.

– Сегодня произошло два дебютных гола игроков «Динамо» – Тарас Михавко вообще забил первый мяч на взрослом уровне, а Валентин Рубчинский впервые отличился в динамовской футболке…

– Вы знаете, в первую очередь, кто бы ни забил гол, это совместные действия команды. И мы, безусловно, выиграли сегодняшнюю игру, выполнив главную задачу, которая стояла перед нами. А кто поставил эту последнюю точку, для меня как для тренера неважно. Я хочу, чтобы забивал каждый игрок, пусть это даже вратарь будет – главное, чтобы не в свои ворота, конечно.

Да, после игры мы поздравили Тараса и Валентина с этими дебютными голами, так же поздравили Макса Дячука, который вышел впервые на поле после тяжелой травмы.

– Показалось, что замена Михавка была связана с травмой. Как все серьезно? И какая ситуация в целом с центральными защитниками?

– Что касается Тараса, то у него всегда есть определенные ощущения по поводу приводной мышцы. Такова проблема, по которой он даже последний раз не ездил в расположение сборной. Он почувствовал дискомфорт, и чтобы не усугубить повреждение, мы сразу решили произвести эту замену.

Так же Денис многое пропустил, он начинает работать, провел не так много тренировок. Поэтому когда он сказал о дискомфорте, мы так же сразу произвели замену, чтобы не было осложнений.

– В чемпионате только одна потеря очков, первое место в турнирной таблице. Как оцените старт в сезоне?

– Я не оцениваю отдельно старт. Мы готовимся к каждой игре. У нас будет довольно непростой период, и делать какие-то выводы сейчас я бы не стал. Команда готовится в штатном режиме, идет от матча к матчу. Безусловно, применяем ротацию, чтобы все игроки чувствовали игровой ритм, находились в соответствующих кондициях, скажем, в хорошей тренировочной форме. Потому что уровень тренированности и ощущения игры – это совершенно разные действия на поле. Ты можешь контролировать себя в тренировочном процессе, но когда ты выходишь на поле в матче, ты должен делать все на максимуме. Поэтому я всегда говорю игрокам, что вы никогда не подниметесь до уровня ожиданий. Так, как вы работаете на тренировках, которые вы нарабатываете навыки – так вы и будете действовать на поле, когда идет давление со стороны трибун, давление ответственности за результат, давление усталости. Мы стараемся в тренировочном процессе нарабатывать моменты, чтобы ребята выходили на поле и делали некоторые моменты на автомате. Но при этом все равно понимали, чего мы от них требуем, как это преодолевать и за счет чего совершать определенные действия.

– Вы вышли сегодня с несколько видоизмененной схемой, в частности, с двумя центральными полузащитниками. Это обусловлено подготовкой к еврокубкам?

– В общем, у нас было три центральных полузащитника. Это разные действия при разных моментах игры. Мы можем изменять и нарабатываем разные варианты, чтобы иметь возможность изменять свои тактические действия и чтобы не было привыкания со стороны наших соперников, также мы перестраиваемся по ходу матчей в зависимости от обстоятельств.

Видеообзор матча Левый Берег – Динамо Киев (0:3)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
80’
Valerii Samar (Левый Берег) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
По теме:
Владимир БРАЖКО: «Я не так себе представлял гол с центра поля»
Защитник Оболони рассказал о первой победе киевского клуба в сезоне УПЛ
Опытный вратарь Карпат будет искать себе новую команду. Что случилось?
Александр Шовковский пресс-конференция Левый Берег Киев Динамо Киев Левый Берег - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Футбол | 29 сентября 2024, 11:47 6
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой

Легендарный тренер считает, что Евгений не реализовал свой потенциал из-за сорванного трансфера

Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола
Футбол | 29 сентября 2024, 20:39 8
Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола
Дьяволы опозорились на Олд Траффорд. Тоттенхэм отгрузил Ман Юнайтед 3 гола

Шпоры победили 3:0 в матче 6-го тура АПЛ, голы оформили Джонсон, Кулушевски и Соланке

«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Бокс | 29.09.2024, 07:14
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился отлететь со счета 0:3
Футбол | 29.09.2024, 21:09
ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился отлететь со счета 0:3
ВИДЕО. Как следующий соперник Динамо в ЛЕ умудрился отлететь со счета 0:3
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29.09.2024, 12:26
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет легко!» Шакур Стивенсон назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
28.09.2024, 09:45 81
Футбол
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
28.09.2024, 20:17 12
Футбол
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
28.09.2024, 19:46 12
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
Как сыграла Аргентина? Определены последние два четвертьфиналиста ЧМ-2024
27.09.2024, 19:50 2
Футзал
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
27.09.2024, 21:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем