Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег

Когда «Левый берег» таки поднялся из Первой лиги до уровня украинской Премьер-лиги по итогам нынешнего спонтанного летнего переходного соревнования, то фактически было запрограммировано заранее начало нового дерби в нашем футболе. Никогда в своей истории новички «элитного» дивизиона не встречались с «Динамо» в официальных матчах, поэтому восьмой тур национального первенства был призван для того, чтобы начать совершенно новую историю взаимоотношений между этими коллективами.

Конечно, команда Виталия Первака при этом надеялась воспользоваться международными обязанностями футболистов Александра Шовковского, которые еще не успели разобрать чемоданы от недавней неудачной поездки в Германию на матч Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио» (0:3), а здесь уже сразу после игры надо было ехать на столичный вокзал и готовиться к обратному путешествию на игру против немецкого «Хоффенхайма».

Именно поэтому «Динамо» нуждалось в ротации, что и образовывало определенное окно возможностей для «Левого берега» в этой игре. Однако не настолько широким оно оказалось для того, чтобы «аисты» попытались сквозь него проскочить. На восьмой минуте «бело-синие» забили быстрый мяч по итогам углового с правого фланга, когда Караваев разобрался с отскоком и прострелил с рикошетом от вратаря на Михавко под пустые ворота. После этого характер игры изменился.

Собственно, если бы не ошибки «Динамо» во время игры у собственной штрафной с мячом, то и моментов у команды Первака в первом тайме и не возникало бы. А так, Бущану пришлось спасать от удара Синицы, когда его одноклубники откровенно наварили, и хорошо, что это случилось лишь раз за игру, за большим счет. Потому что первую половину «бело-синие» дотянули до минимальной победы, а вот начало второй было уже не таким однозначным для них.

Началась игра на встречных курсах, и кто его знал на тот момент, по итогам атаки какой из команд мог оказаться мяч в сетке случайно. Даже в перекладину успел попасть Буяльский коварным дальним ударом с переброской над вратарем, тогда как Бущан также имел работу во время ударов Галаса и Козака.

Однако все попытки команды Первака поиграть в футбол на равных прекратил ее собственный вратарь Максим Механив, когда на 62 минуте подарил мяч в центре поля Бражко, а тот сразу выполнил дальний удар по пустым воротам. После таких ошибок одноклубников боевой дух «аистов» исчез окончательно, поэтому под занавес игры у них позади был какой-то сумбур, а не защита.

Еще Валерий Самар внезапно решил, что настал подходящий момент поговорить с арбитром на 80 минуте на повышенных тонах, имея при этом предупреждение в пассиве, что ему никто прощать не собирался. «Левый берег» остался в меньшинстве, а «Динамо» только то и надо было для очередного гола уже в компенсированное время, когда ударом в центре штрафной отметился Рубчинский, после чего матч можно было окончательно спокойно доводить до финального свистка.

В следующие выходные «Левый берег» будет играть в гостях против ковалевского «Колоса», тогда как киевское «Динамо» сыграет посреди недели в Лиге Европы против немецкого «Хоффенхайма», а затем будет принимать криворожский «Кривбасс».

Наши оценки:

«Левый берег» (замены): И. Когут – б/о, Войцеховский – б/о, Семенов – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Кабаев – 6,0, Волошин – 6,0, Биловар – 6,0, Михайленко – 6,0, Дячук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Левый берег» – «Динамо» Киев – 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1

Предупреждения: Самар, 22, Якимив, 80 – Попов, 43, Биловар, 74

Удаление: Самар, 80 (второе предупреждение)

«Левый берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимов, Соколов – Дедух, Приходько – Галас (Войцеховский, 77), Синица, М. Когут (И. Когут, 76) – Кобзарь (Семенов, 84).

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Биловар, 65), Попов (Дячук, 89), Караваев – Рубчинский, Бражко (Михайленко, 72) – Брагару (Волошин, 64), Буяльский, Ярмоленко (Кабаев, 46) – Герреро.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 3 (2) – 10 (6)

Угловые: 5 – 7

Оффсайды: 0 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C