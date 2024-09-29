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Премьер-лига
Левый Берег
29.09.2024 18:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:11
2532
132

Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег

Команда Шовковского не заметила соперников, которые доигрывали в меньшинстве

29 сентября 2024, 20:04 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:11
2532
132
Дали старт противостоянию. Динамо уверенно обыграло Левый берег
УПЛ

Когда «Левый берег» таки поднялся из Первой лиги до уровня украинской Премьер-лиги по итогам нынешнего спонтанного летнего переходного соревнования, то фактически было запрограммировано заранее начало нового дерби в нашем футболе. Никогда в своей истории новички «элитного» дивизиона не встречались с «Динамо» в официальных матчах, поэтому восьмой тур национального первенства был призван для того, чтобы начать совершенно новую историю взаимоотношений между этими коллективами.

Конечно, команда Виталия Первака при этом надеялась воспользоваться международными обязанностями футболистов Александра Шовковского, которые еще не успели разобрать чемоданы от недавней неудачной поездки в Германию на матч Лиги Европы УЕФА против римского «Лацио» (0:3), а здесь уже сразу после игры надо было ехать на столичный вокзал и готовиться к обратному путешествию на игру против немецкого «Хоффенхайма».

Именно поэтому «Динамо» нуждалось в ротации, что и образовывало определенное окно возможностей для «Левого берега» в этой игре. Однако не настолько широким оно оказалось для того, чтобы «аисты» попытались сквозь него проскочить. На восьмой минуте «бело-синие» забили быстрый мяч по итогам углового с правого фланга, когда Караваев разобрался с отскоком и прострелил с рикошетом от вратаря на Михавко под пустые ворота. После этого характер игры изменился.

Собственно, если бы не ошибки «Динамо» во время игры у собственной штрафной с мячом, то и моментов у команды Первака в первом тайме и не возникало бы. А так, Бущану пришлось спасать от удара Синицы, когда его одноклубники откровенно наварили, и хорошо, что это случилось лишь раз за игру, за большим счет. Потому что первую половину «бело-синие» дотянули до минимальной победы, а вот начало второй было уже не таким однозначным для них.

Началась игра на встречных курсах, и кто его знал на тот момент, по итогам атаки какой из команд мог оказаться мяч в сетке случайно. Даже в перекладину успел попасть Буяльский коварным дальним ударом с переброской над вратарем, тогда как Бущан также имел работу во время ударов Галаса и Козака.

Однако все попытки команды Первака поиграть в футбол на равных прекратил ее собственный вратарь Максим Механив, когда на 62 минуте подарил мяч в центре поля Бражко, а тот сразу выполнил дальний удар по пустым воротам. После таких ошибок одноклубников боевой дух «аистов» исчез окончательно, поэтому под занавес игры у них позади был какой-то сумбур, а не защита.

Еще Валерий Самар внезапно решил, что настал подходящий момент поговорить с арбитром на 80 минуте на повышенных тонах, имея при этом предупреждение в пассиве, что ему никто прощать не собирался. «Левый берег» остался в меньшинстве, а «Динамо» только то и надо было для очередного гола уже в компенсированное время, когда ударом в центре штрафной отметился Рубчинский, после чего матч можно было окончательно спокойно доводить до финального свистка.

В следующие выходные «Левый берег» будет играть в гостях против ковалевского «Колоса», тогда как киевское «Динамо» сыграет посреди недели в Лиге Европы против немецкого «Хоффенхайма», а затем будет принимать криворожский «Кривбасс».

Наши оценки:

«Левый берег» (замены): И. Когут – б/о, Войцеховский – б/о, Семенов – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Кабаев – 6,0, Волошин – 6,0, Биловар – 6,0, Михайленко – 6,0, Дячук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 8-й тур.

«Левый берег» – «Динамо» Киев – 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1

Предупреждения: Самар, 22, Якимив, 80 – Попов, 43, Биловар, 74

Удаление: Самар, 80 (второе предупреждение)

«Левый берег»: Механив – Шаповал, Самар, Якимов, Соколов – Дедух, Приходько – Галас (Войцеховский, 77), Синица, М. Когут (И. Когут, 76) – Кобзарь (Семенов, 84).

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко, Михавко (Биловар, 65), Попов (Дячук, 89), Караваев – Рубчинский, Бражко (Михайленко, 72) – Брагару (Волошин, 64), Буяльский, Ярмоленко (Кабаев, 46) – Герреро.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 3 (2) – 10 (6)
Угловые: 5 – 7
Оффсайды: 0 – 1.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
80’
Valerii Samar (Левый Берег) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 133
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FunnyCat_____
Cпорт Юа, шо у нас там с турнирной таблицей? а то тут один даун, который про вечно четвертых написывал, спрашивает когда ему из будки уже выползать?
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+12
Remark
Чемпіонська гра!
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+11
stepka23
Була дилема, який матч дивитися. з участю Динамо чи збірної? Вирішив, що Динамо дивлюся, а збірну слухаю. І потрібно ж таке співпадіння, перші голи забили одночасно секунда в секунду!!)) З перемогами нас!
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+8
sahka1981
Сьогодні знову дурноватий дмитро в головні ролі?!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Дмитре,подивись звідки подає Караваєв і де знаходиться захисник. Караваєв виконує подачу "від воріт", офсайду вже не може бути. А захисник ще далі Караваєва.Не сормся вже до кінця. Але тобі не звикати.
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+7
Cityzen83
Молодці!
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+7
ZANREGENT1993
И о прогнозе погоды. В Киеве + 6
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Виктор Войцеховский
Отличный вечер. Луганда в двойном трауре. Ненавистная им Украина вышла в 1/2 ЧМ по футзалу. И Динамо снова вернулось на 1 сточку чемпа без единого шанса и вопроса к судьям победила тот клуб, которому они забили единственный гол из километрового офсайда.
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+6
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Pavel_i_CO
Днонєтскіє так пристально слідкують за Динамо Київ, що не помітили, як іх четверта іржава помийка відстала від третього місця вже на чотири очки. А їх східний мозок не розуміє, що це відставання тепер так просто не відіграєш, одного матчу недостатньо 
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+5
DK1961
С победой самый титулованный клуб Украины!
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+5
Перець
Як я і писав виграли однією лівою
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+5
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Saar
Динамо-найкраще!
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+5
sahka1981
Завдяки дурноватому дмитру, багаторазовий іванов та інша шваль, хоч відпочинуть)))
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+4
avk2307
Стосовно вболівальників на ЛЄ я так бачу ситуацію і писав ще коли Гамбург вибрали.
Гамбург це місто на півночі  в яке туристом не поїдеш на день,і шахтарі це зрозуміли. Логістика літаком + 2-3 години. 
У Шахтаря був плюс ЛЧ та ще й Барселона з Порту + Антверпен поруч.
Але менеджмент ще і домовився за початок гри в 19.45
Це дуже важливо. 
Я сам жив в тому регіоні декілька місяців. Так от наприклад на гру Динамо в Дортмунді їздив одним днем, бо вона була в 19.00.і я міг в своє місто повернутися після гри. 
А на гру Україна Німеччина в Гладбаху їздив з ночівлею, бо в 23.00 ти з Гладбаха не дуже повернешся кудись. А Гамбург то тупікове місто і гра в 22.00 означає, що треба ночувати.
Так що мами з дітьми так просто не поїдуть. Ну і хто не знає в 2022 році для українців квитки були безкоштовні, в 2023 був єдиний квиток для українців за смішні гроші подорожувати на DB , а зараз немає.
Помилка Динамо в географії це пів біди, а в  тому, що час ігор на 22.00 це ще більш фатально. Ну не поїде наш  вболівальник з Дортмунда в Гамбург , бо треба за готель ще оплатити ...
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+4
sania
Дмитрику-дибелику, ти цілий вечір пишеш, що Михавко з офсайду забив. Ти ж гроссмейстер, як тик можна плужити??Ти навіть не розумієш, що на полі відбувається...
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+4
sahka1981
З перемогою! Добре що повернулася група травмованих гравців.
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+4
sania
Дмитре-бовдуре, я тобі пояснив, що перевіряли. Який офсайд у Махавка, дятел?
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+4
sania
Дмитре, ти зовсім контужений? ВАР перевіряв чи не заважав Попов. Захисник біля правої штанги був, до Михавка ще метр. Куратора перепитуй що і до чого, ти ж нуль в футболі.
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+4
Pavel_i_CO
Динамо Київ на першому місці, а четверті вже відстають від Полісся на чотири очки. Трійка лідерів сформована. Відмінний футбольний вікенд!!
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+4
sania
Дмитре, не чіпай футбол. Спробуй поспілкуватися з Дирявим, думаю знайдете багато спільних тем. Тим більш він завжди "топить" за тебе
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+3
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