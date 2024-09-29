Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25
29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.
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Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.
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УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября
Левый Берег – Динамо Киев – 0:3
Гол: Михавко, 8, Бражко, 61, Рубчинский, 90+1
ГОЛ! 0:1 Михавко, 8 мин.
ГОЛ! 0:2 Бражко, 61 мин.
ГОЛ! 0:3 Рубчинский, 90+1 мин.
События матча
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