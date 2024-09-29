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  4. Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Премьер-лига
Левый Берег
29.09.2024 18:00 – FT 0 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 21:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
10815
0

Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура УПЛ 2024/25

29 сентября 2024, 21:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 21:12
10815
0
Левый Берег – Динамо – 0:3. Михавко, Бражко, Рубчинский. Видео голов, обзор
Арена Левый Берег

29 сентября прошел матч 8-го тура УПЛ 2024/25 между командами Левый Берег и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на арене хозяев в столице Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

УПЛ 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Левый Берег – Динамо Киев – 0:3

Гол: Михавко, 8, Бражко, 61, Рубчинский, 90+1

ГОЛ! 0:1 Михавко, 8 мин.

ГОЛ! 0:2 Бражко, 61 мин.

ГОЛ! 0:3 Рубчинский, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинский (Динамо Киев).
80’
Valerii Samar (Левый Берег) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Михавко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Левый Берег Киев Тарас Михавко Левый Берег - Динамо Владимир Бражко Валентин Рубчинский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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