В воскресенье 29 сентября в поединке 8-го тура украинской Премьер-Лиги футболисты «Левого Берега» на своем стадионе будут принимать «Динамо». На данный момент подопечные Александра Шрвковского утратили лидерство в турнирной таблице и им надо догонять «Александрию» и «Полесье». У хозяев поля совсем другие задачи – надо держаться подальше от зоны вылета, по возможности пополняя свой очковый багаж.

Левый Берег

Честно говоря, календарь на старте нынешнего чемпионата страны достался дебютантам элитного дивизиона достаточно сложный. Судите сами, команда уже провела игры с «Шахтером», «Кривбассом», «Александрией», «Ворсклой» и вот теперь им предстоит сыграть еще и с «Динамо». Конечно же, рассчитывать на большое количество очков здесь не приходится.

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Поэтому то, что киевляне сумели набрать в 7 предыдущих матчах 6 очков, уже для них неплохой показатель. Тем более, что в активе подопечных Виталия Первака есть две победы – над «Черноморцем» (дома) и «Вересом» (в гостях). Можно также сказать несколько лестных слов в адрес обороны «Левого Берега» и вратаря Максима Механива. В этих семи поединках они пропустили в свои ворота только 9 мячей. Кстати, всего лишь на один больше, чем на данный момент имеет «Шахтер».

А вот в атакующих действиях киевлян пока остается много проблем. Четыре забитых гола – это худший показатель (наряду с «Черноморцем») среди всех клубов Премьер-Лиги. Именно над этим наверняка продолжает усердно работать тренерский штаб «Левого Берега». Так что не случайно совсем недавно были подписаны контракты с молодыми форвардами: 22-летним Богданом Кобзарем и 18-летним Романом Герешем. Первый уже дважды выходил на замену в двух предыдущих матчах основного состава, а второй успел сделать хет-трик, выступая за команду U-19.

И еще. В матче с «Динамо» не сыграет более старший по возрасту 24-летний нападающий Даниил Сухоручко. Он был удален неделю назад во встрече с «Александрией» и теперь из-за дисквалификации будет вынужден только наблюдать за игрой своих партнеров.

Динамо

Если в чемпионате Украины у подопечных Александра Шовковского много получается и команда еще не знает поражений, то в европейских кубковых турнирах похвастаться пока нечем. После неудачной попытки пробиться в основной этап Лиги чемпионов, динамовцы просто ужасно стартовали в обновленной Лиге Европы, проиграв на условно своем поле в Гамбурге итальянскому «Лацио» 0:3.

И дело даже не в самом поражении, а в том, что игроков «Динамо» было трудно узнать. Киевляне уступили соперникам по всем показателям, создав совсем мало голевых моментов у их ворот. А о проблемах в защите было сказано столь много, что повторяться не стоит. Добавим только, что в ближайшее время мы не увидим в составе динамовцев колумбийского защитника Себальоса. У него повреждение мышцы задней поверхности бедра и ориентировочный срок восстановления три недели.

Впрочем, на матче с «Лацио» жизнь не заканчивается и о нем надо побыстрее забыть. Тем более, что в чемпионате Украины дел предостаточно. Надо снова догонять «Александрию» и «Полесье», которые в 8-м туре уже одержали победы и вышли вперед. А затем надо опять переключаться на Лигу Европы и ехать в Германию на встречу в четверг с «Хоффенхаймом».

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники еще не играли.

Ориентировочные составы:

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якимив, Астахов, Дедух, Банада, И.Когут, Н.Когут, Синица, Кобзарь

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев, Андриевский, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Пихаленок, Герреро

Прогноз на противостояние:

«Динамо» явный фаворит этого киевского противостояния. И даже при всех своих проблемах в обороне и насыщенном графике матчей, подопечные Александра Шовковского должны побеждать дебютантов Премьер-Лиги. Предположим, что с перевесом в два мяча.

29 сентября, воскресенье

«Левый Берег» – «Динамо» Киевская область. Стадион «Левый Берег». 18:00 ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава) Прогноз Sport.ua — 0:2

Прогноз Sport.ua Левый Берег Динамо Киев Победа Динамо 1.23 Сделать ставку