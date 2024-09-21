Два стандарта, три очка. Александрия уверенно разобралась с Левым Берегом

Александрия в предыдущем туре сыграла в Киеве вничью 0:0 с «Оболонью» и прервала свою победную серию со старта сезона. Поэтому, не было ничего удивительного в том, что хозяева начали матч с «Левым Берегом» активно и с позиции силы. Было ясно, что подопечные Руслана Ротаня полны решимости вернуться на победный ход, а значит, будут делать все возможное для того, чтобы взять в поединке три очка.

Киевляне сосредоточились на обороне и, в принципе, смогли нейтрализовать практически все козыри хозяев. Много пространства они в своей обороне не оставляли, что не позволяло александрийцам проводить стремительные атаки. Они вспыхивали лишь эпизодами. Так было, к примеру, на 20-й минуте, когда включился Безерра, но Механив сыграл надежно. Спас голкипер Левого Берега свою команду и на 29-й минуте, когда издали пробивал Джевани. А на 43-й минуте практически повторилась ситуация с дуэлью Безерра – Механив, и вновь голкипер оказался победителем.

Встреча, в принципе, катилась к «сухому» ничейному перерыву, но под занавес первого тайма сорвался нападающий Сухоручко. За две минуты он получил два кряду предупреждения в центре поля и досрочно отправился отдыхать, оставив гостей вдесятером.

После отдыха и с численным преимуществом игроки «Александрии» продолжили идти вперед большими силами и с хорошим азартом. Благо, сзади, то есть – в обороне, у них стало меньше триггеров, поэтому появилось больше возможностей для созидания. И хозяева поля отменно преуспели в атаке. Единственное: им не удалось поразить ворота «Левого Берега» с игры, голы они забили после стандартов, а именно – угловых.

На 53-й минуте александрийцев вперед вывел Кампос, которому ассистировал Кравченко. При этом голевому пасу предшествовал отменный сольный проход игрока хозяев. Перевес подопечные Ротаня развили на 67-й минуте, когда Шабанов при угловом сыграл как форвард, выиграл позицию у Семенова и протолкнул мяч в цель.

2:0 – при численном перевесе уже ничто не могло повлиять на позитивный для хозяев финал поединка. И ничто не повлияло. Александрия добилась пятой победы в чемпионате, набрала 16 очков и поднялась на промежуточное первое место. У «Левого Берега» 6 пунктов и 11-я позиция в таблице УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

«Александрия» – «Левый Берег» – 2:0

Кампос, 53, Шабанов, 67

Скорко, 89 - Сухоручко, 44, Банада, 55, Семенов, 86

Сухоручко, 45+1 (второе предупреждение).

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Шабанов, Кампос, Кравченко (Скорко, 81), Калюжный (Ващенко, 81), Смирный (Козак, 76), Ковалец (Мишнев, 76), Джевани (Беляев, 61), Безерра, Филиппов.

«Левый Берег»: Механив, Шаповал, Семенов, Якимов, Астахов, Дедух, Банада (Приходько, 89), И.Когут (Войцеховский, 71), Синица (Кобзарь, 79), М.Когут (Галас, 71), Сухоручко.

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область).

Стадион: «Ника».

АЛЕКСАНДРИЯ – ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены «Александрии»: Беляев – 6,0, Мишнев – б/о, Козак – б/о, Скорко – б/о, Ващенко – б/о.

Замены «Левого Берега»: Войцеховский – 5,5, Галас – 5,5, Кобзарь – б/о, Приходько – б/о.