В субботу, 21-го августа, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Левый Берег» Киев. Матч пройдет в Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 15:30.

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Александрийская команда, ведомая Русланом Ротанем, подходит к поединку, занимая 3-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 13 очков после 5 матчей.

У «Левого Берега» имеется 6 пунктов после 6 поединков – это 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.