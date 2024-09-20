Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Александрия
21.09.2024 15:30 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:57
45
0

Александрия – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

20 сентября 2024, 10:42 | Обновлено 20 сентября 2024, 10:57
45
0
Александрия – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
УПЛ. Руслан Ротань

В субботу, 21-го августа, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Александрия» и «Левый Берег» Киев. Матч пройдет в Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 15:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Александрийская команда, ведомая Русланом Ротанем, подходит к поединку, занимая 3-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 13 очков после 5 матчей.

У «Левого Берега» имеется 6 пунктов после 6 поединков – это 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
В Украине будет новый турнир? Клубы УПЛ хотят создать второй кубок
Динамо прекратило продажу билетов на матч УПЛ с Рухом. Названа причина
Названы судьи. Назначения арбитров на матчи 7-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Александрия Левый Берег Киев текстовая трансляция
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Платини выступил со странной инициативой по изменению правил футбола
Футбол | 20 сентября 2024, 08:51 3
Платини выступил со странной инициативой по изменению правил футбола
Платини выступил со странной инициативой по изменению правил футбола

Бывший глава УЕФА хочет перемен

КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
Футбол | 19 сентября 2024, 17:40 0
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»
КАРАВАЕВ: «Бущан был недоволен тем, что Кличко взял себе первый номер»

Защитник «Динамо» подколол вратаря команды

Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 20.09.2024, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Итоги дня Лиги чемпионов. Кто в лидерах? Турнирная таблица после 1-го тура
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Футбол | 20.09.2024, 02:59
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Источник: молодой футболист Динамо находится на просмотре в Ингульце
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Футбол | 20.09.2024, 07:13
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
Эгиналду пояснил, почему Судаков не реализовал пенальти в матче с Болоньей
19.09.2024, 02:47 2
Футбол
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
Появились новые детали задержания Усика. Инсайдер соврал?
19.09.2024, 08:18 5
Бокс
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
Известна оценка Цыганкова за историческое поражение Жироны в Лиге чемпионов
19.09.2024, 03:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
ОФИЦИАЛЬНО. У Довбика новый тренер. Рома объявила о контракте
18.09.2024, 19:49 11
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
Шахматная Олимпиада. Украина проиграла Узбекистану и идет вне топ-20
18.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
Стартовали в обновленной ЛЧ с ничьей. Шахтер и Болонья поделили очки
18.09.2024, 21:49 312
Футбол
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
19.09.2024, 01:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем