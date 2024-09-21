Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Левый берег со счетом 2:0 и пока что вернулась на первое место, набрав 16 пунктов после шести встреч.

Левый берег имеет 6 очков после семи сыгранных матчей.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

«Александрия» – «Левый Берег» – 2:0

Голы: Кампос, 53, Шабанов, 67