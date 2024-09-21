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Премьер-лига
Александрия
21.09.2024 15:30 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Чемпионат Украины
21 сентября 2024, 18:10 |
162
0

Александрия – Левый берег – 2:0. Пятая победа в шести матчах. Обзор

Команда обыграла аутсайдера

21 сентября 2024, 18:10 |
162
0
Александрия – Левый берег – 2:0. Пятая победа в шести матчах. Обзор
ФК Александрия

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Левый берег со счетом 2:0 и пока что вернулась на первое место, набрав 16 пунктов после шести встреч.

Левый берег имеет 6 очков после семи сыгранных матчей.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур

«Александрия» – «Левый Берег» – 2:0
Голы: Кампос, 53, Шабанов, 67

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шабанов (Александрия).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия).
45’ +1
Даниил Сухоручко (Левый Берег) получает красную карточку.
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Александрия Александрия - Левый Берег Левый Берег Киев видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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