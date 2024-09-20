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Премьер-лига
Александрия
21.09.2024 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 16:04 | Обновлено 20 сентября 2024, 17:07
124
0

Александрия – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Недавний лидер против новичка

20 сентября 2024, 16:04 | Обновлено 20 сентября 2024, 17:07
124
0
Александрия – Левый берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 21 сентября, в Александрии встретятся местная «Александрия» и «Левый Берег». Хозяева поля, которые после первых четырех туров были на первой строчке, потеряли очки в предыдущей игре, и сейчас будут играть против новичка УПЛ, который хоть и не так активно начал новый сезон, однако смог улучшить свое положение в турнирной таблице чемпионата Украины.

Александрия

Вряд ли кто-то ожидал в начале сезона, что «Александрия» на старте нового розыгрыша УПЛ будет возглавлять турнирную таблицу. Так и было в начале: «Александрия» в первых четырех турах победила «Зарю», «Шахтер», «ЛНЗ» и «Колос», и на международную паузу «горожане» ушли в статусе лидера.

Однако уже в первой игре после возобновления чемпионата «Александрия» неожиданно потеряла очки в игре против аутсайдера УПЛ — «Оболони», который с двумя очками находится на последнем месте, и уступила первую ступеньку «Полесью». И сейчас подопечные Руслана Ротаня будут принимать новичка элитного дивизиона — неплохо зарекомендовавшего себя «Левый Берег», и поэтому интересно, сможет ли «Александрия» доказать, что предыдущий матч оказался случайностью. Но удастся ли «горожанам» победить, узнаем уже после самой игры.

Левый Берег

Если брать выступления «Левого Берега», то подопечные Виталия Первака в первых трех поединках выступили неудовлетворительно, ведь стартовые три тура завершились отрицательными результатами для новичка УПЛ. Однако в следующих двух турах «Левый Берег» одержал две победы (1:0 над «Черноморцем» и 3:1 над «Вересом») и немного улучшил свое положение в таблице.

Однако в прошлом матче киевляне проиграли «Кривбассу» в конце игры, и сейчас «Левый Берег» едет в гости в Александрию, где киевская команда точно захочет прервать беспроигрышную серию одноименного клуба. Однако это будет сделать не так просто, ведь «Александрия», которая в предыдущем туре потеряла очки, сейчас играет дома, где точно будет пытаться одержать победу, чтобы порадовать своих болельщиков.

Статистика встреч

Между собой в официальных поединках команды раньше не встречались.

Прогноз на противостояние

В этом матче наиболее вероятным вариантом является победа «Александрии», и она позволит подопечным Ротаня снова вернуть себе временное лидерство в УПЛ. Однако не стоит недооценивать «Левый Берег», который будет бороться до последней минуты, чтобы получить положительный результат. Поэтому можно сказать, что в этом матче будет много борьбы, где один забитый мяч может решить исход игры.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Мартынюк, Копина, Шабанов, Скорко, Калюжный, Шулянский, Ковалец, Мишнёв, Безерра, Филиппов

«Левый Берег»: Механив, Дударенко, Якимив, Семенов, Соколов, Дедух, Банада, Спиваков, Приходько, Галас, Сухоручко

Прогноз Sport.ua
Александрия
21 сентября 2024 -
15:30
Левый Берег
Победа Александрии 1.52 Сделать ставку
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