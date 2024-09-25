Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио

На первый матч в основном раунде Лиги Европы Шовковский выбрал достаточно предполагаемый состав. Даже появление в старте новичка Себальоса читалось, поскольку он в матчах чемпионата произвел достаточно хорошее впечатление.

Однако именно действия Себальоса создали ситуацию, в которой динамовцы пропустили быстрый гол. На старте игры киевляне пробовали прессинговать, получалось более-менее, но все же пропустили слишком быстро. После банального заброса Себальос вынес вперед, оппоненты быстро вернули назад, центрбек решил сыграть на опережение, не успел, а Тымчика, попытавшегося закрыть дыру в центре защиты, можно было только пожалеть – Диа изрядно покрутил ему позвоночник расшатыванием в разные стороны, в результате чего вышел слева на ударную позицию и четко пробил внизом в правый угол.

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Далее то ли номинальные гости отдали инициативу, то ли «Динамо» забало мяч в свои ноги, но киевляне активизировались. Но то Кабаев издали решил бить и вышло в регбийные ворота, то Ярмоленко в шртафном плохо исполнил «эластико» и потерял мяч в простой ситуации, то Тимчик, делая прострел, отдавал пас, не глядя....

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Еще и ко всему этому пришлось раннюю замену делать – Себальос травмировался на ровном месте и его сменил Биловар.

А дальше стало не очень интересно. «Динамо» старалось, но с завершающим пасом, а заодно и моментами было негусто. А для «Лацио» все было прекрасно, поскольку центральные защитники« бело-синих» были повсюду, но не там, где надо. В результате с интервалом в две минуты было пропущено два гола – сначала Дела-Баширу после паса от Весино ударом в правую девятку реализовал выход на Бущана по центру, а затем Диа после навеса с правого фланга в гордом одиночестве расстрелял головой киевского вратаря.

Как и после первого гола, «Лацио» отдал инициативу. Подопечным Шовковского удалось создать несколько острых моментов под занавес тайма, но безупречно действовал вратарь римлян Проведель. Он потянул и классный удар от Бражка в левую девятку, и удар Ваната из центра штрафной, и обводной удар Ярмоленко со своей позиции.

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Будем откровенны, никто не ожидал от «Динамо», что удастся спасти игру. Во втором тайме «Лацио» грамотно убивал время, а Проведель справлялся с попытками игроков киевлян что-то создать. Более того, только стойка и фарт спасли от четвертого гола.

Спасать игру (ну как спасать – освежить) Шовковский выпустил Рубчинского и Брагару, но последний поиграл всего семь минут, в игровом эпизоде ​​наступил на ахилл оппоненту, что было оценено арбитром ВАР как потенциальная красная карточка. Арбитр в поле посмотрел повтор и согласился с помощником, оставив «Динамо» в меньшинстве.

Но такой же антиджокер появился и у «Лацио» на замену. Более того, он сыграл еще меньше, чем Брагару – Нослин вышел на 79 минуте и на 82-й ударил в лицо Дубинчака в атаке, судья даже повтор не смотрел, выровняв составы.

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Все же в безразличии киевлян обвинить было нельзя, они честно старались по мере своих сил размочить счет. Мог это сделать Андриевский с опасного штрафного, но Проведель еще раз спас «Лацио», как и после удара на последних секундах Бражко.

Ужасающие ошибки в защите не дали «динамовцам» стартовать с положительного результата. То, что не смог сделать «Рух» в чемпионате, сделали футболисты «Лацио» – показали проблемы в центре защиты. Однако есть еще семь матчей, в которых будет возможность «Динамо» набрать свои очки и попасть в топ-24 основного раунда Лиги Европы. Будем на это надеяться, игра была далеко не безнадежной.

Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.

«Динамо» – «Лацио» – 0:3

Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Предупреждение: Дубинчак (63), Михавко (93) – Романьолі (88)

Удаления: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Себальос (Биловар, 19), Тымчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихаленок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА