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Лига Европы
Динамо Киев
25.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Лацио
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Лига Европы
25 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:09
2772
147

Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио

Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы

25 сентября 2024, 23:52 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:09
2772
147
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

На первый матч в основном раунде Лиги Европы Шовковский выбрал достаточно предполагаемый состав. Даже появление в старте новичка Себальоса читалось, поскольку он в матчах чемпионата произвел достаточно хорошее впечатление.

Однако именно действия Себальоса создали ситуацию, в которой динамовцы пропустили быстрый гол. На старте игры киевляне пробовали прессинговать, получалось более-менее, но все же пропустили слишком быстро. После банального заброса Себальос вынес вперед, оппоненты быстро вернули назад, центрбек решил сыграть на опережение, не успел, а Тымчика, попытавшегося закрыть дыру в центре защиты, можно было только пожалеть – Диа изрядно покрутил ему позвоночник расшатыванием в разные стороны, в результате чего вышел слева на ударную позицию и четко пробил внизом в правый угол.

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Далее то ли номинальные гости отдали инициативу, то ли «Динамо» забало мяч в свои ноги, но киевляне активизировались. Но то Кабаев издали решил бить и вышло в регбийные ворота, то Ярмоленко в шртафном плохо исполнил «эластико» и потерял мяч в простой ситуации, то Тимчик, делая прострел, отдавал пас, не глядя....

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще и ко всему этому пришлось раннюю замену делать – Себальос травмировался на ровном месте и его сменил Биловар.

А дальше стало не очень интересно. «Динамо» старалось, но с завершающим пасом, а заодно и моментами было негусто. А для «Лацио» все было прекрасно, поскольку центральные защитники« бело-синих» были повсюду, но не там, где надо. В результате с интервалом в две минуты было пропущено два гола – сначала Дела-Баширу после паса от Весино ударом в правую девятку реализовал выход на Бущана по центру, а затем Диа после навеса с правого фланга в гордом одиночестве расстрелял головой киевского вратаря.

Как и после первого гола, «Лацио» отдал инициативу. Подопечным Шовковского удалось создать несколько острых моментов под занавес тайма, но безупречно действовал вратарь римлян Проведель. Он потянул и классный удар от Бражка в левую девятку, и удар Ваната из центра штрафной, и обводной удар Ярмоленко со своей позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine

Будем откровенны, никто не ожидал от «Динамо», что удастся спасти игру. Во втором тайме «Лацио» грамотно убивал время, а Проведель справлялся с попытками игроков киевлян что-то создать. Более того, только стойка и фарт спасли от четвертого гола.

Спасать игру (ну как спасать – освежить) Шовковский выпустил Рубчинского и Брагару, но последний поиграл всего семь минут, в игровом эпизоде ​​наступил на ахилл оппоненту, что было оценено арбитром ВАР как потенциальная красная карточка. Арбитр в поле посмотрел повтор и согласился с помощником, оставив «Динамо» в меньшинстве.

Но такой же антиджокер появился и у «Лацио» на замену. Более того, он сыграл еще меньше, чем Брагару – Нослин вышел на 79 минуте и на 82-й ударил в лицо Дубинчака в атаке, судья даже повтор не смотрел, выровняв составы.

Getty Images/Global Images Ukraine

Все же в безразличии киевлян обвинить было нельзя, они честно старались по мере своих сил размочить счет. Мог это сделать Андриевский с опасного штрафного, но Проведель еще раз спас «Лацио», как и после удара на последних секундах Бражко.

Ужасающие ошибки в защите не дали «динамовцам» стартовать с положительного результата. То, что не смог сделать «Рух» в чемпионате, сделали футболисты «Лацио» – показали проблемы в центре защиты. Однако есть еще семь матчей, в которых будет возможность «Динамо» набрать свои очки и попасть в топ-24 основного раунда Лиги Европы. Будем на это надеяться, игра была далеко не безнадежной.

Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.

«Динамо» – «Лацио» – 0:3

Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)

Предупреждение: Дубинчак (63), Михавко (93) – Романьолі (88)

Удаления: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Себальос (Биловар, 19), Тымчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихаленок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)

«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)

Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)

Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)

ДИНАМО – ЛАЦИО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 147
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🔱Avtoigor🔱
Бережіть нерви це лише футбол.
Привіт і надобраніч справжнім вболівальникам Динамо Київ
Всім іншим можу лише помахати ручкою і послати на ...
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+9
Віктор Коробка
Останній раз таке спустошення та розчарування було після матчу Україна - Румунія. Як же деградував наш футбол, якщо команда, яка в УПЛ лише раз зіграла внічию, усе інше - виграла, на евроарені не витримує конкуренцію від Зальцбурга, ротаційного Лаціо. Дуже сумно.
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+7
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Boodya
Гра відверте гівно, потрібно з захистом щось робити і з реалізацією, бо то біда.
Лаціо давало грати, але Динамо чомусь не брало
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+6
serhiy
Забули вийти на поле. Шапаренко,Дубінчак,Вівчаренко(Себальйос там не дуже винен-вибив не добре )-рахітичні метелики. Ярмола грає один ,два епізоди і аут . Порадували в першому таймі. В другому нічого кращого. Найгірша гра в цьому сезоні. З того всього накручування надіявся на щось ліпше ,є як є . Забуваю і чекаю наступного матчу.
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+5
D1927K
Ладно.тут просрали їдем далі всеодно на позитив мало зто розраховував, надіюсь СаШо налаштує захист, бо це не гра.
І не давайте вже діду ярмолі бігаті більше тайму бо то пзда
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+5
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MaximusOne
Дайте Ярмолі вже якусь посаду почесного радника, не мучте ні його, ні вболівальників.
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+5
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etorfine
Один з найбездарніших матчів киян, навіть не згадаю за який період часу. У другому таймі, "гра" команди нагадувала ті часи, коли "керував" пан Буряк. Нерозуміння що робити, приреченість якась..
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+5
Viktor Shuper
реалізації 0, на відміну від італійців. ну і захист це просто без коментарів
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+5
aleks8-48
У футбол грав тільки Дубинчак,який боровся від першої до останньої хвилини. Ось таких хлопців не вистачає збірній.
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+4
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FunnyCat_____
Надеюсь у Себальйоса ничего серьёзного 
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+4
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avk2307
Рахунок не по грі трохи.
Але центр захисту який вибачають в УПЛ не пробачили римляни.
Ну і напад не вражає- подивіться на Ваната і форварда Лаціо який 2 забив. Отримав і вдарив куди потрібно. А наші і в першу чергу Ванат  не сильно або втрата.
Хто буде казати за дорогу , хай іде на ... 
Гамбург вибирали динамівці самі, ніхто їх не заставляв переїхати з Любліна в Німеччину
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+3
osokor
Чесно кажучи, сказати нічого. Все як завжди...
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+2
FunnyCat_____
Вообщем дырявый франк, федька  - дана команда охранять ветку до утра 
Можете гавкать, главное не слягайтесь друг с другом.
 
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+2
FunnyCat_____
Старый маразматик дырявый Франк тоже с двух аккаунтов одновременно оправдывается, как и федька 
Вас там по отрицательному iq отбирают?
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+2
Лига
Честно думал ну в ничейку сыграют, у лацио основных половину не было и не в Италии  играли. Ну это позорище если честно   могут так и от латвийцев ноунеймов и венгров отхватить
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+2
odiniznashih
Украинские команды играют в какой то параллельный футбол - вроде и мяч контролируют, и  передач много делают, и по воротам бьют, А вот голы не забивают. Может им не сказали, что в футболе главное счет, а не просто мяч к пинать
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+2
Олексій Коваль
Чому Буде-Глімт виграє у Порту?Тому що вони тверезо оцінують, де вони і де Порту, й б'ються но 100% весь матч...Чому ДК програє усім кому не попадя... Ми, Велике ДК, у нас така славетна історія, ми в попередньому тисячолітті вигравали євро кубки...
От так й живемо
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+1
Cruyff
Все одно не очікувано 
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+1
Pavel_i_CO
Бомжі-східняки будуть до глибокої ночі радіти, скакати в своїх помаранчевих картулях... Потім виробляться і роздупляться завтра блище до обіду... Східняки - це ледарі !!!
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+1
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sahka1981
Ну що тут скажеш. Певно чи не вперше просто вболівав аби не було антирекорду 0-5. Захист це просто жахіття  ну тут не має слів, ще з Рухом було видно тут розірвали, ще повезло що більше не отримали, хоча і свої моменти мали, але так вже гра пішла з перших хвилин все не туди.
Ботві іржавій котрі типу бажали перемоги, звісно вітання, ваша ніч буде))) 
А діду Іванову який тут пише про як там Болонья обіграла двічі Лаціо, пораджу згадати як раніше Лаціо двічі громило ШД в групі з загальним рахунком 8-1!!!
З позитиву, ну наче як другий там 0-0 зіграли) але матч звісно ну все не так, Ярмола обрізав, Шапа на трибуни подавав, Брагару вийшов і відразу вилучення і т.д. Чесно очікував, що накидають більше.
Певно такі матчі бувають, потрібно пройти і таке. Якби був нормальний захист а це основні Попов і Дячук, було б по іншому.
Ну чесно, ну який Біловар? Його і в УПЛ возять. Сподіваюсь такий ляпас піде на користь команді, що ще залишається.
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+1
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