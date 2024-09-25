Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы
На первый матч в основном раунде Лиги Европы Шовковский выбрал достаточно предполагаемый состав. Даже появление в старте новичка Себальоса читалось, поскольку он в матчах чемпионата произвел достаточно хорошее впечатление.
Однако именно действия Себальоса создали ситуацию, в которой динамовцы пропустили быстрый гол. На старте игры киевляне пробовали прессинговать, получалось более-менее, но все же пропустили слишком быстро. После банального заброса Себальос вынес вперед, оппоненты быстро вернули назад, центрбек решил сыграть на опережение, не успел, а Тымчика, попытавшегося закрыть дыру в центре защиты, можно было только пожалеть – Диа изрядно покрутил ему позвоночник расшатыванием в разные стороны, в результате чего вышел слева на ударную позицию и четко пробил внизом в правый угол.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Далее то ли номинальные гости отдали инициативу, то ли «Динамо» забало мяч в свои ноги, но киевляне активизировались. Но то Кабаев издали решил бить и вышло в регбийные ворота, то Ярмоленко в шртафном плохо исполнил «эластико» и потерял мяч в простой ситуации, то Тимчик, делая прострел, отдавал пас, не глядя....
Еще и ко всему этому пришлось раннюю замену делать – Себальос травмировался на ровном месте и его сменил Биловар.
А дальше стало не очень интересно. «Динамо» старалось, но с завершающим пасом, а заодно и моментами было негусто. А для «Лацио» все было прекрасно, поскольку центральные защитники« бело-синих» были повсюду, но не там, где надо. В результате с интервалом в две минуты было пропущено два гола – сначала Дела-Баширу после паса от Весино ударом в правую девятку реализовал выход на Бущана по центру, а затем Диа после навеса с правого фланга в гордом одиночестве расстрелял головой киевского вратаря.
Как и после первого гола, «Лацио» отдал инициативу. Подопечным Шовковского удалось создать несколько острых моментов под занавес тайма, но безупречно действовал вратарь римлян Проведель. Он потянул и классный удар от Бражка в левую девятку, и удар Ваната из центра штрафной, и обводной удар Ярмоленко со своей позиции.
Будем откровенны, никто не ожидал от «Динамо», что удастся спасти игру. Во втором тайме «Лацио» грамотно убивал время, а Проведель справлялся с попытками игроков киевлян что-то создать. Более того, только стойка и фарт спасли от четвертого гола.
Спасать игру (ну как спасать – освежить) Шовковский выпустил Рубчинского и Брагару, но последний поиграл всего семь минут, в игровом эпизоде наступил на ахилл оппоненту, что было оценено арбитром ВАР как потенциальная красная карточка. Арбитр в поле посмотрел повтор и согласился с помощником, оставив «Динамо» в меньшинстве.
Но такой же антиджокер появился и у «Лацио» на замену. Более того, он сыграл еще меньше, чем Брагару – Нослин вышел на 79 минуте и на 82-й ударил в лицо Дубинчака в атаке, судья даже повтор не смотрел, выровняв составы.
Все же в безразличии киевлян обвинить было нельзя, они честно старались по мере своих сил размочить счет. Мог это сделать Андриевский с опасного штрафного, но Проведель еще раз спас «Лацио», как и после удара на последних секундах Бражко.
Ужасающие ошибки в защите не дали «динамовцам» стартовать с положительного результата. То, что не смог сделать «Рух» в чемпионате, сделали футболисты «Лацио» – показали проблемы в центре защиты. Однако есть еще семь матчей, в которых будет возможность «Динамо» набрать свои очки и попасть в топ-24 основного раунда Лиги Европы. Будем на это надеяться, игра была далеко не безнадежной.
Лига Европы. Основной раунд. 1-й тур.
«Динамо» – «Лацио» – 0:3
Голы: Диа (5, 35), Деле-Баширу (34)
Предупреждение: Дубинчак (63), Михавко (93) – Романьолі (88)
Удаления: Брагару (72, грубая игра) – Нослин (82, грубая игра)
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Себальос (Биловар, 19), Тымчик, Шапаренко (Рубчинский, 64), Бражко, Пихаленок (Андриевский, 84), Кабаев (Герреро, 84), Ванат, Ярмоленко (Брагару, 64)
«Лацио»: Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Патрик (Хила, 57), Марушич, Весино, Ровелла, Педро Родригес (Дзакканьи, 68), Деле-Баширу (Нослин, 79), Чауна (Исаксен, 57), Диа (Кастельянос, 68)
Арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция)
Стадион «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира уверен, что Энтони нужно поменять тренера
Легенда Динамо – о матче киевлян против римского Лацио
Привіт і надобраніч справжнім вболівальникам Динамо Київ
Всім іншим можу лише помахати ручкою і послати на ...
Лаціо давало грати, але Динамо чомусь не брало
І не давайте вже діду ярмолі бігаті більше тайму бо то пзда
Але центр захисту який вибачають в УПЛ не пробачили римляни.
Ну і напад не вражає- подивіться на Ваната і форварда Лаціо який 2 забив. Отримав і вдарив куди потрібно. А наші і в першу чергу Ванат не сильно або втрата.
Хто буде казати за дорогу , хай іде на ...
Гамбург вибирали динамівці самі, ніхто їх не заставляв переїхати з Любліна в Німеччину
Можете гавкать, главное не слягайтесь друг с другом.
Вас там по отрицательному iq отбирают?
От так й живемо
Ботві іржавій котрі типу бажали перемоги, звісно вітання, ваша ніч буде)))
А діду Іванову який тут пише про як там Болонья обіграла двічі Лаціо, пораджу згадати як раніше Лаціо двічі громило ШД в групі з загальним рахунком 8-1!!!
З позитиву, ну наче як другий там 0-0 зіграли) але матч звісно ну все не так, Ярмола обрізав, Шапа на трибуни подавав, Брагару вийшов і відразу вилучення і т.д. Чесно очікував, що накидають більше.
Певно такі матчі бувають, потрібно пройти і таке. Якби був нормальний захист а це основні Попов і Дячук, було б по іншому.
Ну чесно, ну який Біловар? Його і в УПЛ возять. Сподіваюсь такий ляпас піде на користь команді, що ще залишається.