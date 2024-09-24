Динамо Киев

25 сентября «Динамо» дебютирует в основном этапе нового сезона Лиги Европы. Соперником вице-чемпионов Украины по первому туру будет «Лацио». Матч состоится на арене «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Динамо

Команда Александра Шовковского к старту в основном раунде Лиги Европы подходит в очень хорошем тонусе. Качество этого тонуса во многом вызвано ранним началом для «бело-синих» нынешнего сезона.

Киевляне были вынуждены форсировать форму, ибо им предстояло начинать свою нынешнюю еврокубковую кампанию на ранних стадиях квалификации Лиги чемпионов.

Однако ранний пик формы себя оправдал. Вице-чемпионы Украины сначала разгромили сербский «Партизан», затем справились с шотландским «Рейнджерс». В решающей схватке за основной этап чемпионской Лиги «Динамо» уступило австрийскому «Зальцбургу». И вместо ЛЧ отправилось в ЛЕ. Что тоже само по себе неплохо.

Неплохо идут дела у подопечных Шовковского и на внутренней арене. До поединков последнего по счету тура УПЛ (седьмого, но для киевлян шестого) «бело-синие» были единственной командой чемпионата Украины, которая еще не теряла очки.

Однако в игре против «Руха», которую можно считать главной репетицией перед матчем против «Лацио», динамовцы потеряли турнирные баллы, расписав нулевую ничью. Более того, если судить по количеству созданных моментов, то львовяне их создали больше.

Тем не менее, и динамовский тренер, и его подопечные практически в унисон заявили после игры, что это именно они потеряли очки, а не оппонент. Но, с другой стороны, это «рано или поздно должно было случиться» и что «жизнь продолжается».

Перед игрой с лациале «Динамо» испытывает определенные кадровые проблемы. Из-за разного рода повреждений игру против римлян пропустят Волошин, Михайленко, Шепелев и Попов.

Лацио

Лациале давно перестали быть грандом итальянского футбола. И если они и демонстрируют порой высокие результаты в серии А, то это, скорее, исключение из правил.

Минувший сезон для «Лацио» стал, скорее, подтверждением правила. Команду лихорадило на протяжении почти всей турнирной дистанции. Опытнейший Сарри, под руководством которого «орлы» бултыхались в середине турнирной таблицы, не сумел справиться с давлением и попросился на выход.

Вместо него был назначен Тудор. Под руководством этого специалиста «Лацио» сумел финишировать на седьмом месте, дающем путевку в Лигу Европы.

Тем не менее, Тудор тоже оказался вне игры. Новым наставником «Лацио» достаточно неожиданно стал Марко Барони, до этого работавший в «Лечче».

Под руководством Барони лациале неудачно стартовали в новом чемпионате Италии. Семь очков в пяти стартовых турах – наверняка боссы клуба ждали большего от этого алленаторе.

Накануне поединка против «Динамо» римляне провели выездной матч серии А против «Фиорентины». И проиграли 1:2. Хотя первыми открыли счет. На данный момент «Лацио» занимает восьмое место в чемпионате Италии.

Кадровые проблемы перед стартом в Лиге Европы испытывает и «Лацио». Травмирован защитник Жиго. Проблемы со здоровьем имеют и форварды Кастельянос и Диа.

Примечательно, что «Лацио» прибудет в Гамбург лишь вечером вторника. Римляне отказались от обязательной предматчевой тренировки. Вместо Гамбурга они ее провели в Риме. А вот «Динамо» по расписанию опробовало газон «Фолькспаркштадиона».

История противостояний

Предстоящий поединок станет пятым очным противостоянием соперников на европейской арене. Пока что ощутимое преимущество на стороне итальянцев. У «Лацио» три победы, еще один матч завершился вничью.

Последний раз до этого команды пересекались весной 2018-го, в розыгрыше Лиги Европы. Тогда в Риме была зафиксирована боевая ничья 2:2, однако спустя неделю в Киеве «орлы» победили 2:0.

Прогноз

«В матче с «Лацио» вижу единственный желаемый результат – победу». Это слова президента «Динамо» Игоря Суркиса. Слова свои динамовский президент аргументирует хорошей формой его команды.

Отчасти с Суркисом можно согласиться. Однако, в то же время, нужно признать, что для «Динамо» всегда было сложно играть против итальянских команд. И вряд ли эта тенденция изменится и в предстоящей игре. К тому же, матч против «Руха» продемонстрировал определенную уязвимость киевской команды в обороне, да и не совсем удачную игру в атаке.

В свою очередь, «Лацио» сейчас переживает не лучшие времена. «Орлы» фактически не усилились в минувшую трансферную кампанию, а недавние лидеры команды, определявшие ее игру (Иммобиле, Альберто, Андерсон), уже покинули «Стадио Олимпико». Да и конкретно старт нынешнего сезона римляне провалили.

Все вышеизложенное склоняет к версии, что «Динамо» как минимум не проиграет. Но вот сможет ли победить – большой вопрос. Рекомендуем, все же, ставить на результативную ничью.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Себальос, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Ярмоленко, Буяльский, Ванат

«Лацио»: Проведель, Ладзари, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Дзакканьи, Педро, Марушич.