Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)
25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.
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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.
После завершения встречи главный тренер бело-синих Александр Шовковский провел пресс-конференцию:
– Что, по вашему мнению, решило результат сегодняшнего матча?
– Безусловно, очень досадно проигрывать матчи, особенно на старте, да и вообще с таким счетом. Но на таком уровне соперники не прощают ошибки. Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты из центральной зоны. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую фору недопустимо.
– После первого тайма соотношение атак было 31:10 в пользу «Динамо». При этом «Лацио» воплотил три из них в забитые мячи, у «Динамо» же было четыре удара. Почему не хватало эффективности именно впереди?
– Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре защиты. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, по-видимому, свидетельствует о классе Лацио – когда есть такие возможности, они их используют.
– «Динамо» пропустило быстрый мяч, затем из-за травмы поле покинул Себальос. Насколько это повлияло на игру команды, на события второго тайма для нас?
– Не могу сказать, что травма Себальоса как-то особенно повлияла. Но, опять же, повторюсь, что мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях. Не буду останавливаться на отдельных футболистах, но, как мне кажется, мы не имеем права позволять сопернику так просто проходить через центр обороны и давать возможность забивать мячи.
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а она в том, что эти игроки не тянут именно эту тактику. Они допускают слишком много индивидуального брака для того, чтобы делать ставку на владение и игру первым номером. Лично мне это очень напоминает Арсенал первого года работы Артеты.
Потому владение мячом в матчах с классными соперниками оборачивается разрывом обороны.
И тут есть два пути: или повышать индивидуальный класс игроков, или менять тактику, играть проще и вертикальнее.
Гравці... ну таке собі, як на мене лише Ярмоленко щось намагався, інші... мабуть то їх рівень