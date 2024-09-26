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Лига Европы
Динамо Киев
25.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Лацио
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Лига Европы
26 сентября 2024, 01:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:11
1904
9

Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы

Главный тренер киевлян провел пресс-конференцию после матча 1-го тура ЛЕ (0:3)

26 сентября 2024, 01:09 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:11
1904
9
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер бело-синих Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Что, по вашему мнению, решило результат сегодняшнего матча?

– Безусловно, очень досадно проигрывать матчи, особенно на старте, да и вообще с таким счетом. Но на таком уровне соперники не прощают ошибки. Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты из центральной зоны. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую ​​фору недопустимо.

– После первого тайма соотношение атак было 31:10 в пользу «Динамо». При этом «Лацио» воплотил три из них в забитые мячи, у «Динамо» же было четыре удара. Почему не хватало эффективности именно впереди?

– Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре защиты. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, по-видимому, свидетельствует о классе Лацио – когда есть такие возможности, они их используют.

– «Динамо» пропустило быстрый мяч, затем из-за травмы поле покинул Себальос. Насколько это повлияло на игру команды, на события второго тайма для нас?

– Не могу сказать, что травма Себальоса как-то особенно повлияла. Но, опять же, повторюсь, что мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях. Не буду останавливаться на отдельных футболистах, но, как мне кажется, мы не имеем права позволять сопернику так просто проходить через центр обороны и давать возможность забивать мячи.

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Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио пресс-конференция Лига Европы Александр Шовковский
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 9
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Donchanin
У принципі, мені подобається той футбол, який Сашко прищеплює Динамці.  Схоже на те, у що грав Шахтар при Луческу.  Але якщо у Луческу були й інші варіанти гри для сильніших суперників, ніж у ЧУ, то Сашко їх поки що не має.  Може прийде з досвідом, може, ні.  Це Лаціо ще полінувалося і не стало добивати
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+2
Gargantua81
если после Зальцбурга можно было говорить о случайности и невезении, то тут уже надо искать закономерность.
а она в том, что эти игроки не тянут именно эту тактику. Они допускают слишком много индивидуального брака для того, чтобы делать ставку на владение и игру первым номером. Лично мне это очень напоминает Арсенал первого года работы Артеты.
Потому владение мячом в матчах с классными соперниками оборачивается разрывом обороны.
И тут есть два пути: или повышать индивидуальный класс игроков, или менять тактику, играть проще и вертикальнее.
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+2
Олексій Коваль
СаШо дуже жаль, за останній рік посивів, але то його вибір.
Гравці... ну таке собі, як на мене лише Ярмоленко щось намагався, інші... мабуть то їх рівень
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+2
Первый Среди Равных
Йому би порадитись зі стилістом і змінити цю дурацьку зачіску.
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0
antt
ДІйсно в такому компоненті як відкритий футбол в Динамо без шансів, як і спроби ударів із середньої і не дуже дистанції. І при рахунку три нуль смислу грати в Катеначо в італійців не було, як і починати його застосовувати на перших хвилинах після того як Лаціо вийшло вперед. Для чого той катеначо чи його більш сильніший різновид як Автобус якщо до голів Динамо попри стільки спроб було дуже далеко. І воротар все ловив або на нього всі мячі ішли.
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0
Микола Захарченко
Поразка в цій грі мабуть більше тренерська . Зіграти з Лаціо у відкритий футбол , маючи великі проблеми в центрі захисту - це та ще авантюра . Не було й інтенсивного пресингу з боку гравців Динамо . Був непоганий перехід з оборони в атаку , але далі приймались невірні рішення з обрізками , хтось намагався завершити епізод сам " продаючи себе " і не бачачи партнера в кращій позиції, деякі гравці відверто затягували атаки , хтось просто "перегорів" . Совокупність всих цих причин і призвела до такої поразки . Але досвід в таких матчах , навіть негативний , повинен посприяти становленню молодих гравців та загалом прогресу команди та її молодого тренера .
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0
Стюард #11
Настрой хороший, работайте дальше
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0
zelc006
Мертві бджоли не гудуть! Або гудуть.... тіхесенько-тіхесенько...
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-1
Omen
Я вам расскажу почему ДК просырает. Потому что продажный клуб: кумовство, коррупция, безнаказанность. Как и остальные основные наши проблемы тут...
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-2
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