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Лига Европы
Динамо Киев
25.09.2024 22:00 – FT 0 : 3
Лацио
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Лига Европы
25 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:13
2967
3

Динамо – Лацио – 0:3. Разгромное фиаско в Гамбурге. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы 2024/25

25 сентября 2024, 23:55 | Обновлено 26 сентября 2024, 01:13
2967
3
Динамо – Лацио – 0:3. Разгромное фиаско в Гамбурге. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо

В среду, 25 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

«Динамо» потерпело разгромное поражение 0:3. Голы за римлян в первом тайме забивали Диа (дубль) и Деле-Баширу. У «Динамо» травму получил Себальос, не смогший продолжить матч.

Во втором тайме были удалены Максима Брагара и игрок «Лацио» Нослина.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.

Динамо – Лацио – 0:3
Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34.

Видеообзор матча:

ГОЛ! Диа, 5 мин, 0:1

ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2

ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3

События матча

82’
Тейяни Нослин (Лацио) получает красную карточку.
72’
Максим Брагару (Динамо Киев) получает красную карточку.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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mini.f
Ни какой сенсации нет , все по делу. Мы вращаемся с Лацио на разных орбитах и никогда не пересекемся...
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0
aleks8-48
Сьогодні у футбол грав лише один гравець Динамо-Дубинчак,інші одне недорозуміння. Але в збірну по звичкі будуть викликать Тимчика,Шапаренка та їнший непотріб. Я гадаю,що вже настав час звернути увагу не тільки на гравців Шахтаря та Динамо.
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