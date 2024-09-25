Динамо Киев

Динамо – Лацио – 0:3. Разгромное фиаско в Гамбурге. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы 2024/25
В среду, 25 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».
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Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.
«Динамо» потерпело разгромное поражение 0:3. Голы за римлян в первом тайме забивали Диа (дубль) и Деле-Баширу. У «Динамо» травму получил Себальос, не смогший продолжить матч.
Во втором тайме были удалены Максима Брагара и игрок «Лацио» Нослина.
Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.
Динамо – Лацио – 0:3
Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34.
Видеообзор матча:
ГОЛ! Диа, 5 мин, 0:1
ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2
ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3
События матча
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