Динамо Киев

В среду, 25 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио».

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Матч прошел на стадионе «Фолькспаркштадион», который находится в Гамбурге. Это номинально домашний матч для киевлян.

«Динамо» потерпело разгромное поражение 0:3. Голы за римлян в первом тайме забивали Диа (дубль) и Деле-Баширу. У «Динамо» травму получил Себальос, не смогший продолжить матч.

Во втором тайме были удалены Максима Брагара и игрок «Лацио» Нослина.

Лига Европы. 1-й тур. 25 сентября.

Динамо – Лацио – 0:3

Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34.

Видеообзор матча:

ГОЛ! Диа, 5 мин, 0:1

ГОЛ! Деле-Баширу, 34 мин, 0:2

ГОЛ! Диа, 35 мин, 0:3