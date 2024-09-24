Динамо Киев

В среду, 25 сентября, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и римский «Лацио». Матч пройдет в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне в минувший уик-энд потеряли первые очки в украинском чемпионате, сыграв вничью со львовским «Рухом» (0:0). Тем не менее, команда Александра Шовковского возглавляет турнирную таблицу УПЛ («бело-синие» набрали одинаковое количество очков с «Александрией»). «Лацио» в пяти матчах итальянской Серии А набрал 7 очков (2 победы, 2 поражения и 1 ничья). Киевляне ранее провели четыре очные дуэли с римским клубом и еще ни разу не обыгрывали соперников: 3 поражения и ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Лацио», за которой можно следить в украинской версии сайта.