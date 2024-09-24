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Лига Европы
Динамо Киев
25.09.2024 22:00 - : -
Лацио
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Лига Европы
24 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:14
215
1

Динамо – Лацио. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги Европы

24 сентября 2024, 22:13 | Обновлено 24 сентября 2024, 22:14
215
1
Динамо – Лацио. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 25 сентября, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и римский «Лацио». Матч пройдет в Гамбурге (Германия) на стадионе «Фолькспаркштадион», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевляне в минувший уик-энд потеряли первые очки в украинском чемпионате, сыграв вничью со львовским «Рухом» (0:0). Тем не менее, команда Александра Шовковского возглавляет турнирную таблицу УПЛ («бело-синие» набрали одинаковое количество очков с «Александрией»). «Лацио» в пяти матчах итальянской Серии А набрал 7 очков (2 победы, 2 поражения и 1 ничья). Киевляне ранее провели четыре очные дуэли с римским клубом и еще ни разу не обыгрывали соперников: 3 поражения и ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Лацио», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
25 сентября 2024 -
22:00
Лацио
Ничья 3.65 Сделать ставку
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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Ставка бєтоняра: ОЗ або ТБ 2.
Прогноз: результативна нічия.
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