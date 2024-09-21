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Премьер-лига
Динамо Киев
21.09.2024 18:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 19:55 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:59
4386
119

Неприятности перед еврокубками. Динамо в Киеве не сумело обыграть Рух

Команда Пономарева не пропускает уже четыре матча подряд и сдержала лидера чемпионата

21 сентября 2024, 19:55 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:59
4386
119
Неприятности перед еврокубками. Динамо в Киеве не сумело обыграть Рух
УПЛ

Субботнюю программу седьмого тура украинской Премьер-лиги завершало противостояние в столице, где киевское «Динамо» пыталось удержать статус лидера турнирной таблицы национального первенства, который команда Александра Шовковского получила посреди недели по итогам победы над полтавской «Ворсклой» (3:1). Однако на этот раз противостоять «бело-синим» должен был львовский «Рух», который за стартовые туры текущего розыгрыша успел прославиться собственной защитой, тогда как атака стабильно обеспечивала результат.

Все ресурсы, которые имел коллектив Виталия Пономарева, он направил именно на баланс между этими двумя компонентами и получил соответствующий своему вкладу результат. Наверное, положительный для «желто-черных», поскольку «Динамо» так и не смогло преодолеть оборону гостей. Это мы говорим, забегая вперед, потому что матч получился настолько динамичным и, как говорится, на три результата, что даже главный его итог можно было упустить из виду.

«Рух» качественно стартовал в этом противостоянии, проведя где-то половину первого тайма даже без намека на угрозу собственным воротам, тогда как Бущана уже успел на пятой минуте размять ударом головой Краснопир. И лишь незадолго до перерыва команда Шовковского начала доводить дело до ударов по воротам, сразу создав пару моментов для Буяльского, которыми тот не воспользовался.

Однако при этом «Динамо» рисковало оказаться и в более затруднительном положении, если бы за мгновение до шансов забить у его полузащитника, Бущан не исправил бы собственную ошибку при передаче точно в ноги Притуле перед штрафной. На таких контрастах пролетел и второй тайм. «Динамо» вроде бы и хотело захватить инициативу, но в каждой контратаке «Руха» обязательно возникала какая-то опасность у ворот столичного коллектива.

Бущан не спас команду при этом дважды, но однажды ему повезло с офсайдом у Краснопира во время передачи Федора к левому флангу штрафной, а во второй раз Притула пробил в правый каркас ворот. Звенели стойки на стадионе «Динамо» еще не раз в этот вечер – Шапаренко дальним ударом приложился в перекладину, а под занавес игры на противоположной стороне поля то же самое сделал и Климчук ударом головой из ошибочно назначенного арбитрами офсайда.

В таких качелях мы и не успели заметить, как матч подошел к своему завершению, поэтому «Динамо» отправляется на подготовку к домашнему матчу против римского «Лацио» в Лиге Европы УЕФА при неутешительном результате, а львовский «Рух» будет принимать ковалевский «Колос» на фоне выдающегося достижения.

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Пихаленок – 6,0, Брагару – 6,0, Герреро – б/о, Дубинчак – б/о, Рубчинский – б/о.

«Рух» (замены): Рунич – б/о, Семотюк – б/о, Клайвер – б/о, Климчук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» – 0:0

Предупреждение: Холод, 44

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко (Дубинчак, 87), Михавко, Себальос, Тымчик – Шапаренко (Рубчинский, 86), Бражко – Кабаев (Герреро, 82), Буяльский (Пихаленок, 72), Ярмоленко (Брагару, 73) – Ванат.

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Дячук, Андриевский, Караваев, Малыш, Биловар.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Притула (Семотюк, 84), Пидгурский, Федор – Карабин (Клайвер, 87), Краснопир (Климчук, 87), Квасница (Рунич, 77).

Запасные: Герета, Товарницкий, Лях, Семотюк, Плюман, Квас.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 3 (0) – 2 (1)
Угловые: 8 – 2
Оффсайды: 1 – 3.

ДИНАМО КИЕВ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 119
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Remark
Абсолютно справедливий результат!
Вітаю Рух с чудовою грою та здобуттям одного очка.
Сподіваюся таких бойових матчів в УПЛ буде більше!
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+12
Pavel_i_CO
Рано чи пізно очки б втратили. Результативна нічія була б більш закономірною. Погано що перед матчем з Лаціо. Рух молодці. З такою грою та боротьбою на футбольному полі зможуть поборотися не тільки за третє місце! Нічія між братніми містами - це символічно!! 
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+9
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Pavel_i_CO
На Днонєтске подвійне свято. День народження ахмєтава і Динамо Київ очки втратило. Но ордло бояришнік тиждень буде ріками текти)
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+6
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Fitness.sports
Рух уже отбирал очки у Шахтаря. Боевая команда.
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+6
DK1961
У ржавых недоносков праздник? Седьмое место не хочется праздновать? Ну а эту игру мог выиграть кто угодно. Рух молодцы, крови ещё многим попортит. ФК Крысе 100%.
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+5
Bulba_sumkin
Хорошая игра. Наверно лучшая которую я видел в УПЛ в этом сезоне. Понравилось все, скорость, комбинации, борьба. Ярмоленко еще рано списывать, решает. Ну и хотелось бы чтоб операторы все таки нарисовали линию, хотя визуально был офсайд. Удачи киевлянам в среду)
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+5
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Cityzen83
Закономірно! Дивлячись на цю гру. В середу відіграли гру, потім в суботу наступна гра, я особисто десь такого і очікував. Та й Рух ближче до перемоги був по моментам, якось так. Але на нічию саме в цьому матчі награли обидві команди. Немає нападника в Динамо. Ось Краснопір - це реально те, що повинен мати нападник, молодець. У на Ваната не зрозуміло що... Про Герейро не буду говорити, тільки прийшов хлопчина.
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+5
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avk2307
это шахтеры еще не начинали ЛЧ  а уже минус 7 или 9 ...
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+4
sania
Добротна гра від обох команд. Мали забивати і ті і інші. Думаю нічия закономірний результат гарної гри.
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+4
sahka1981
Слід визнати Рух непогана команда, швидка. Десь можливо і справедливий результат у Руха штанга, у ДК перекладина, у Руха момент Краснопіра в першому, який подарував Бущан і сам виправив свою помилку, у ДК ще раз мав Шапа забивати там вже потягнув воротар Руха.
Гра цікава була, з моментами.
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+4
Fitness.sports
Справедливый результат, отличное сопротивление. Благодарю Рух, есть над чем работать. Движемся дальше.
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+4
Gargantua81
Рух сегодня простил, должны были забивать.
Шовковскому есть над чем подумать. Надо или менять тактику (быстрее проходить середину без распасовки), или доверять Герреро, а не Ванату, который ничего не выигрывает в штрафной.
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+4
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sania
Дмитре, реально, ти просто пишеш, що б щось написати за 3 рублі? Де в моєму коменті ти побачив образу Шапаренка і Піхальонка? Вистачить сміливсті відповісти, чи злиєшся як завжди?
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+3
sania
Квандомику, хоч зрідка читай, що пишеш. Твою маячню не прокоментуєш.
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+3
sania
Що пацюки, гру коментувати сміливості не вистачає? Лише після гри можете лайном кидатись? Шахтарю до гри, яку показав Рух та Динамо, як свині до неба.
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+3
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Микола Захарченко
Матч видався бойовим та безкомпромісним , що на користь нашому футболу . Респект гравцям Руха , добре пресингувати , переходили швидко з оборони в атаку , також підростає непоганий форвард - Краснопір . 
Динамівцям не вистачало свіжості . Десь тримають в голові гру з Лаціо . З неприємного : помилки захисту ( скинемо на незіграність ) , невпевнена гра Бущана при виході з оборони ( хоча він багато й врятував сьогодні ) , якби це негативно не сказалося в ЛЄ . Успіхів Динамо з Лаціо .
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+3
Віктор Коробка
Чому неприємності? Навпаки - чим більше таких матчів проти лідерів буде, тим сильніші будуть наші команди. А то в УПЛ що не гра, то в одні ворота, без напуги, а потім в єврокубках соромно дивитися.
  Гарне протистояння. Іхоч голів ми не побачили, але дійство було цікаве.
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+3
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yuriy popovych
Так собі заголовочок. Чому не зуміло "обіграти" Рух , а не програти Руху?
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+3
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Умник
Матч огонь.
Романов респект
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+3
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avk2307
Гра дуже класна.
Обидві команди грали , а не відбували номер.
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+2
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