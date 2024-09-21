Неприятности перед еврокубками. Динамо в Киеве не сумело обыграть Рух

Субботнюю программу седьмого тура украинской Премьер-лиги завершало противостояние в столице, где киевское «Динамо» пыталось удержать статус лидера турнирной таблицы национального первенства, который команда Александра Шовковского получила посреди недели по итогам победы над полтавской «Ворсклой» (3:1). Однако на этот раз противостоять «бело-синим» должен был львовский «Рух», который за стартовые туры текущего розыгрыша успел прославиться собственной защитой, тогда как атака стабильно обеспечивала результат.

Все ресурсы, которые имел коллектив Виталия Пономарева, он направил именно на баланс между этими двумя компонентами и получил соответствующий своему вкладу результат. Наверное, положительный для «желто-черных», поскольку «Динамо» так и не смогло преодолеть оборону гостей. Это мы говорим, забегая вперед, потому что матч получился настолько динамичным и, как говорится, на три результата, что даже главный его итог можно было упустить из виду.

«Рух» качественно стартовал в этом противостоянии, проведя где-то половину первого тайма даже без намека на угрозу собственным воротам, тогда как Бущана уже успел на пятой минуте размять ударом головой Краснопир. И лишь незадолго до перерыва команда Шовковского начала доводить дело до ударов по воротам, сразу создав пару моментов для Буяльского, которыми тот не воспользовался.

Однако при этом «Динамо» рисковало оказаться и в более затруднительном положении, если бы за мгновение до шансов забить у его полузащитника, Бущан не исправил бы собственную ошибку при передаче точно в ноги Притуле перед штрафной. На таких контрастах пролетел и второй тайм. «Динамо» вроде бы и хотело захватить инициативу, но в каждой контратаке «Руха» обязательно возникала какая-то опасность у ворот столичного коллектива.

Бущан не спас команду при этом дважды, но однажды ему повезло с офсайдом у Краснопира во время передачи Федора к левому флангу штрафной, а во второй раз Притула пробил в правый каркас ворот. Звенели стойки на стадионе «Динамо» еще не раз в этот вечер – Шапаренко дальним ударом приложился в перекладину, а под занавес игры на противоположной стороне поля то же самое сделал и Климчук ударом головой из ошибочно назначенного арбитрами офсайда.

В таких качелях мы и не успели заметить, как матч подошел к своему завершению, поэтому «Динамо» отправляется на подготовку к домашнему матчу против римского «Лацио» в Лиге Европы УЕФА при неутешительном результате, а львовский «Рух» будет принимать ковалевский «Колос» на фоне выдающегося достижения.

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Пихаленок – 6,0, Брагару – 6,0, Герреро – б/о, Дубинчак – б/о, Рубчинский – б/о.

«Рух» (замены): Рунич – б/о, Семотюк – б/о, Клайвер – б/о, Климчук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» – 0:0

Предупреждение: Холод, 44

«Динамо» Киев: Бущан – Вивчаренко (Дубинчак, 87), Михавко, Себальос, Тымчик – Шапаренко (Рубчинский, 86), Бражко – Кабаев (Герреро, 82), Буяльский (Пихаленок, 72), Ярмоленко (Брагару, 73) – Ванат.

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Дячук, Андриевский, Караваев, Малыш, Биловар.

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык, Холод, Сыч – Притула (Семотюк, 84), Пидгурский, Федор – Карабин (Клайвер, 87), Краснопир (Климчук, 87), Квасница (Рунич, 77).

Запасные: Герета, Товарницкий, Лях, Семотюк, Плюман, Квас.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 3 (0) – 2 (1)

Угловые: 8 – 2

Оффсайды: 1 – 3.

ДИНАМО КИЕВ – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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