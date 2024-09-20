Динамо Киев

В субботу, 21 сентября, состоится матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Динамо» и «Рух» Львов. Поединок пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Динамо

Киевское «Динамо» после 6 туров сезона-2024/2025 занимает 1-е место в турнирной таблице УПЛ. У него 5 побед в пяти матчах — 100% показатель со старта чемпионата. Разница мячей – 11-3. Киевляне – единственные в лиге, кто еще не терял очков в текущей кампании.

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Из-за выступлений в квалификации Лиги чемпионов у «Динамо» на старте нынешнего сезона не было системного графика матчей в УПЛ. Оно часто туры пропускало, перенося встречи на более поздний срок.

На почин чемпионата подопечные Александра Шовковского во 2-м туре в Ровно обыграли «Верес» (2:1), после чего во Львове добились победы над «Карпатами» (3:1). В рамках 5-го игрового дня сезона киевляне на своем поле добились победы над ЛНЗ – 1:0. За этим последовала выездная победа в 6-м туре над «Зарей» – 2:0. В среду, 18 сентября, динамовцы дома провели отложенный поединок 4-го тура с «Ворсклой». Встреча завершилась победой столичного коллектива со счетом 3:1.

«Безусловно, всегда хочется забивать второй мяч, третий, пятый, десятый... Но на футбольное поле выходят две команды, и каждая из них пытается что-то противопоставить другой. В первом тайме «Ворскла» вдесятером оборонялась очень плотными редутами, почти не давая нам возможности принимать мяч между линиями. Очень плотно, очень агрессивно. Мы были готовы к этому. Я перед игрой говорил, что на сегодняшний день есть моменты, которые должны в первую очередь фундаментально выравнивать команды перед началом игры – это мотивация, заряженность на борьбу, умение отделять эмоции и работать на результат команды», – рассказал после игры с «Ворсклой» главный тренер киевлян Александр Шовковский.

К слову, в матче с «Ворсклой» киевляне потеряли своего дебютанта Себальоса – он получил травму с подозрением на сотрясение мозга и был заменен. Таким образом, в предстоящем поединке с «Рухом» он точно на поле не появится, даже если будет физически готов. Были вопросы и по состоянию Владимира Бражко.

Рух

Львовский «Рух» занимает 6-ю позицию в турнирной таблице УПЛ после встреч 6-го тура. У него 10 очков после 5 сыгранных встреч, мячи 13-3. Кстати, у львовян на сегодня второй показатель забиваемости в сезоне. Больше голов, чем у «Руха», на счету лишь у «Шахтера» (14 забитых мячей). И еще одно замечание: у «Руха» вместе с «Динамо» и «Полесьем» лучшая по надежности оборона (3 гола) в УПЛ 2024/2025.

Сезон «руховцы» открыли гостевой победой 4:0 над «Оболонью», после чего в Черкассах уступили местному ЛНЗ – 1:3. Затем «Рух» поочередно разгромил дома «Зарю» (3:0) и «Ингулец» (5:0). 15 сентября в поединке 6-го тура львовяне посетили Полтаву, где на поле отвратительного качества разошлись вничью 0:0 с «Ворсклой». Это была первая для «Руха» игра в сезоне, в которой его игроки ворота соперника не поразили, а также четвертая, в которой они сами сохранили свои владения в неприкосновенности. То есть, пока на сегодня защиту львовян удалось пробить лишь футболистам ЛНЗ.

«Рух» в обычном режиме готовится к матчу с «Динамо». У нас есть время, чтобы изучить игру нашего следующего соперника и разобрать его сильные и слабые стороны. Сейчас я доволен тем, как выглядел «Рух» на старте сезона, учитывая то, какие кадровые проблемы были у нас. Теперь часть игроков восстановилась после травм и тренируется в общей группе - Марко Сапуга, Юрий Климчук, Фредди Плюман. Матч будет в субботу, поэтому к тому времени мы еще будем смотреть, в каком состоянии будут эти футболисты и попадут ли они в заявку. Хотелось бы, чтобы они как можно быстрее набрали оптимальные кондиции, но мы не будем форсировать этот процесс, ведь важно, чтобы ребята были в форме», – рассказал в интервью клубной пресс-службе главный тренер «Руха» Виталий Пономарев.

Прогноз на противостояние

«Динамо» считается фаворитом матча, и на то есть более чем объективные причины. Тут, как говорится, только дело техники для киевлян, чтобы этот статус подтвердить. Но «Рух» не прост, и это факт, который не требует лишних доказательств. Чего только то стоит, что львовяне трижды в сезоне победили и исключительно с крупным счетом. Забить гол они должны и на поле «Динамо», которое в итоге должно отпраздновать победу.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан – Караваев, Бражко, Биловар, Дубинчак, Пихаленок, Андриевский, Волошин, Кабаев, Шапаренко, Герреро.

Рух: Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман, Пидгурский, Квасница, Притула, Федор, Карабин, Краснопир.