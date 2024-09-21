Шовковский объяснил, почему Динамо не удалось обыграть Рух в Киеве
Киевляне впервые в сезоне потеряли очки в УПЛ
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура УПЛ против «Руха» (0:0).
– Вторую игру подряд не попадают в заявку Михайленко и Волошин. Что с ними?
– У обоих небольшие повреждения, и оба не смогут нам помочь также в следующей игре.
– Можно ли рассматривать матч с «Рухом» как репетицию перед матчем в Лиге Европы и какую информацию вы получили из этой игры?
– Я бы не ставил так вопрос, ведь каждая игра важна для нас. Лига Европы – один турнир, чемпионат – совсем другой. Думаю, болельщики получили большое удовольствие от сегодняшней игры, команды старались играть в атакующий футбол, создавали моменты.
Если говорить о нашей команде, то, к сожалению, не удалось реализовать свои возможности, хотя было несколько моментов, которые можно и нужно было завершать. Но это футбол, он тем и привлекает многих, и является спортом №1 в мире.
При этом жизнь продолжается. Я всегда говорю своим ребятам: что бы ни происходило, как бы ни складывалась ситуация, они должны делать все возможное, чтобы предыдущую игру забывать, анализировать ее и готовиться к следующим поединкам. Потому что сезон в самом разгаре.
Следующий матч «Динамо» сыграет 25 сентября против «Лацио» в Лиге Европы.
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