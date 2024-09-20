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Премьер-лига
Динамо Киев
21.09.2024 18:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
20 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 20 сентября 2024, 22:40
88
0

Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

20 сентября 2024, 22:39 | Обновлено 20 сентября 2024, 22:40
88
0
Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 21-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского идет без потерь очков в новом сезоне и уже возглавила турнирную таблицу, после победы над «Ворсклой» посреди недели в перенесенном матче (3:1). Однако на этом приключения «бело-синих» не заканчиваются – впереди «Рух» с серией в три матча без поражений, а уже на следующей неделе предстоит игра против римского «Лацио» в Лиге Европы УЕФА. На всех фронтах может «Динамо» и не хватить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
21 сентября 2024 -
18:00
Рух Львов
Обе забьют - да 2.10 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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