Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 21-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.
Команда Александра Шовковского идет без потерь очков в новом сезоне и уже возглавила турнирную таблицу, после победы над «Ворсклой» посреди недели в перенесенном матче (3:1). Однако на этом приключения «бело-синих» не заканчиваются – впереди «Рух» с серией в три матча без поражений, а уже на следующей неделе предстоит игра против римского «Лацио» в Лиге Европы УЕФА. На всех фронтах может «Динамо» и не хватить.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.
18:00
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