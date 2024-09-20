В субботу, 21-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского идет без потерь очков в новом сезоне и уже возглавила турнирную таблицу, после победы над «Ворсклой» посреди недели в перенесенном матче (3:1). Однако на этом приключения «бело-синих» не заканчиваются – впереди «Рух» с серией в три матча без поражений, а уже на следующей неделе предстоит игра против римского «Лацио» в Лиге Европы УЕФА. На всех фронтах может «Динамо» и не хватить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.