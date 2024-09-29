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  4. ШОВКОВСКИЙ – о победе Динамо и первых голах Михавко и Рубчинского
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:58
1836
1

ШОВКОВСКИЙ – о победе Динамо и первых голах Михавко и Рубчинского

Команда выиграла у Левого берега

29 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:58
1836
1
ШОВКОВСКИЙ – о победе Динамо и первых голах Михавко и Рубчинского
ФК Динамо Киев

Тренер Динамо Александр Шовковский оценил победу 3:0 в матче УПЛ против Левого берега, а также же дебютные голы в команде для Тараса Михавко и Валентина Рубчинского.

«Контролировали ход встречи, забили и все было нормально. Но затем начали играть не так, как договаривались. Начали делать ошибки, позволяли сопернику проводить контратаки. После перерыва играли спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибку сегодня не имеем права».

«Поздравил Тараса Михавко с дебютным голом, поздравил Валентина Рубчинского с дебютным голом. Еще поздравили Максима Дячука с возвращением на поле. Мы доверяем всем нашим молодым игрокам и будем им давать возможность играть».

«Завтра соберемся на базе и вечером на поезде отправляемся на игру с Хоффенхаймом. Нагрузки большие, а к ним добавляется логистика. Но нужно с этим работать, из-за войны мы не можем вылетать из Украины», – сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Тарас Михавко Валентин Рубчинский Максим Дячук
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Андрій Милявський
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