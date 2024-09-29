ШОВКОВСКИЙ – о победе Динамо и первых голах Михавко и Рубчинского
Команда выиграла у Левого берега
Тренер Динамо Александр Шовковский оценил победу 3:0 в матче УПЛ против Левого берега, а также же дебютные голы в команде для Тараса Михавко и Валентина Рубчинского.
«Контролировали ход встречи, забили и все было нормально. Но затем начали играть не так, как договаривались. Начали делать ошибки, позволяли сопернику проводить контратаки. После перерыва играли спокойнее, но результат матча с Лацио наложил отпечаток. Понимали, что допускать ошибку сегодня не имеем права».
«Поздравил Тараса Михавко с дебютным голом, поздравил Валентина Рубчинского с дебютным голом. Еще поздравили Максима Дячука с возвращением на поле. Мы доверяем всем нашим молодым игрокам и будем им давать возможность играть».
«Завтра соберемся на базе и вечером на поезде отправляемся на игру с Хоффенхаймом. Нагрузки большие, а к ним добавляется логистика. Но нужно с этим работать, из-за войны мы не можем вылетать из Украины», – сказал Шовковский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Динамовцам надо быстрее забыть о кошмаре в Гамбурге и постараться догнать лидера Премьер-Лиги
Бывший чемпион мира назвал актуальные бои для ЭйДжея