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28 сентября 2024, 00:16 |
246
0

Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024

Лидирует в рейтинге Винисиус Жуниор

28 сентября 2024, 00:16 |
246
0
Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За бразильцем разместились лучший игрок Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» и одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.

На четвертой позиции разместился молодой талант «Барселоны» Ламин Ямал, а Килиан Мбаппе из «Реала» – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Карвахаль, Мартинес, Фоден, Кроос и Кейн.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024 по версии Give Me Sport

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Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дани Карвахаль Лаутаро Мартинес Фил Фоден Тони Кроос Гарри Кейн Родри Ламин Ямал Золотой мяч рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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