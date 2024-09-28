Ямал на 4-й позиции! Названы главные фавориты на Золотой мяч 2024

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч.

Первую позицию в рейтинге занимает звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За бразильцем разместились лучший игрок Евро-2024 Родри из «Манчестер Сити» и одноклубник Винисиуса Джуд Беллингем.

На четвертой позиции разместился молодой талант «Барселоны» Ламин Ямал, а Килиан Мбаппе из «Реала» – 5-й.

В топ-10 рейтинга попали также Карвахаль, Мартинес, Фоден, Кроос и Кейн.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024 по версии Give Me Sport