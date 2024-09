ВИДЕО. Алькарас рассказал, почему повздорил с судьей в Пекине

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что получил два предупреждения за затяжку времени в первом сете встречи с Джованни Мпетши-Перрикаром в Пекине (6:4, 6:4), после чего предъявил претензии судье на вышке.

«Учитывая его мощную подачу, мне все равно удалось принять многие из них, но брейк-пойнт был всего один. Когда [в 10-м гейме] я отыгрывался с 0:40, то понимал, что каждый гейм на приеме будет очень тяжелым. Так что отыграть три брейк-пойнта и взять первый сет для меня было крайне важно.

Конечно, я немного разозлился из-за таймера, потому что ничего не успевал. У меня не было времени отдохнуть или отдышаться – между розыгрышами приходилось бежать. Допустим, если я брал очко у сетки, у меня не было времени подойти к полотенцу и сделать свою рутину. Я из-за этого разозлился.

Да, были эмоции после победы в первом сете. Для меня было важно подойти ко второй партии энергично и уверенно. Так я и сделал», – сказал Алькарас.

😠 Carlos Alcaraz had words with the umpire after being handed a time violation on set point.#ChinaOpen pic.twitter.com/srHK1ks20M