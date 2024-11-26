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ATP
26 ноября 2024, 03:18 |
22
0

Объявлены номинанты на ежегодную премию ATP Awards

Игроки и тренеры выберут лучших в ключевых категориях

26 ноября 2024, 03:18 |
22
0
Объявлены номинанты на ежегодную премию ATP Awards
Instagram. ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила список номинантов на ежегодную премию ATP Awards, которая отмечает выдающиеся достижения, прогресс и профессионализм в теннисе. Голосование среди игроков и тренеров уже началось, а результаты будут опубликованы в течение недели, начиная с 9 декабря.

Номинации и претенденты:

Возвращение года (голосуют игроки):

  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Марин Чилич (Хорватия)
  • Кэй Нисикори (Япония)

Прогресс года (голосуют игроки):

  • Джек Дрейпер (Великобритания)
  • Томаш Махач (Чехия)
  • Джованни Мпеши Перрикар (Франция)
  • Алехандро Табило (Чили)

Новичок года (голосуют игроки):

  • Якуб Меншик (Чехия)
  • Шан Цзюньчен (Китай)

Премия за спортивное поведение им. Стефана Эдберга (голосуют игроки):

  • Карлос Алькарас (Испания)
  • Григор Димитров (Болгария)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Доминик Тим (Австрия)

Тренер года (голосуют тренеры):

  • Хавьер Малисс (тренер Алексея Попырина)
  • Эммануэль Планке (тренер Джованни Мпетши Перрикара)
  • Майкл Расселл (тренер Тейлора Фрица)
  • Брэд Стайн (тренер Томми Пола)
  • Джеймс Тротман (тренер Джека Дрейпера)

Результаты голосования станут достойным завершением теннисного сезона, подчеркнув достижения лучших игроков и тренеров уходящего года.

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Маттео Берреттини Марин Чилич Кеи Нисикори Джек Дрейпер Томаш Махач Алехандро Табило Джованни Мпеши Перрикар Карлос Алькарас (теннисист) Григор Димитров Каспер Рууд Якуб Меншик
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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