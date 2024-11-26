Объявлены номинанты на ежегодную премию ATP Awards
Игроки и тренеры выберут лучших в ключевых категориях
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила список номинантов на ежегодную премию ATP Awards, которая отмечает выдающиеся достижения, прогресс и профессионализм в теннисе. Голосование среди игроков и тренеров уже началось, а результаты будут опубликованы в течение недели, начиная с 9 декабря.
Номинации и претенденты:
Возвращение года (голосуют игроки):
- Маттео Берреттини (Италия)
- Марин Чилич (Хорватия)
- Кэй Нисикори (Япония)
Прогресс года (голосуют игроки):
- Джек Дрейпер (Великобритания)
- Томаш Махач (Чехия)
- Джованни Мпеши Перрикар (Франция)
- Алехандро Табило (Чили)
Новичок года (голосуют игроки):
- Якуб Меншик (Чехия)
- Шан Цзюньчен (Китай)
Премия за спортивное поведение им. Стефана Эдберга (голосуют игроки):
- Карлос Алькарас (Испания)
- Григор Димитров (Болгария)
- Каспер Рууд (Норвегия)
- Доминик Тим (Австрия)
Тренер года (голосуют тренеры):
- Хавьер Малисс (тренер Алексея Попырина)
- Эммануэль Планке (тренер Джованни Мпетши Перрикара)
- Майкл Расселл (тренер Тейлора Фрица)
- Брэд Стайн (тренер Томми Пола)
- Джеймс Тротман (тренер Джека Дрейпера)
Результаты голосования станут достойным завершением теннисного сезона, подчеркнув достижения лучших игроков и тренеров уходящего года.
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