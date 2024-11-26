Объявлены номинанты на ежегодную премию ATP Awards

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила список номинантов на ежегодную премию ATP Awards, которая отмечает выдающиеся достижения, прогресс и профессионализм в теннисе. Голосование среди игроков и тренеров уже началось, а результаты будут опубликованы в течение недели, начиная с 9 декабря.

Номинации и претенденты:

Возвращение года (голосуют игроки):

Маттео Берреттини (Италия)

Марин Чилич (Хорватия)

Кэй Нисикори (Япония)

Прогресс года (голосуют игроки):

Джек Дрейпер (Великобритания)

Томаш Махач (Чехия)

Джованни Мпеши Перрикар (Франция)

Алехандро Табило (Чили)

Новичок года (голосуют игроки):

Якуб Меншик (Чехия)

Шан Цзюньчен (Китай)

Премия за спортивное поведение им. Стефана Эдберга (голосуют игроки):

Карлос Алькарас (Испания)

Григор Димитров (Болгария)

Каспер Рууд (Норвегия)

Доминик Тим (Австрия)

Тренер года (голосуют тренеры):

Хавьер Малисс (тренер Алексея Попырина)

Эммануэль Планке (тренер Джованни Мпетши Перрикара)

Майкл Расселл (тренер Тейлора Фрица)

Брэд Стайн (тренер Томми Пола)

Джеймс Тротман (тренер Джека Дрейпера)

Результаты голосования станут достойным завершением теннисного сезона, подчеркнув достижения лучших игроков и тренеров уходящего года.