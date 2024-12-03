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Чемпионат Италии
Рома
02.12.2024 21:45 – FT 0 : 2
Аталанта
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Италия
03 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:16
1068
6

ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке

Артем провел всего 62 минуты поединка против Аталанты, волки проиграли со счетом 0:2

03 декабря 2024, 00:10 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:16
1068
6
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдара Шоморудова.

На второй тайм украинец вышел в футболке с неправильно написанной фамилией. Вместо Dovbyk на спине у нападающего красовалась надпись Dobvik.

ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке

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фото Артем Довбик футболки Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Alehandro
Довбик став кращим бомбардиром ЛаЛіги, а Добвик - це китайська підробка, від якої на прийомі м"яч на кілька метрів відлітає...
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+3
Harun Bakircioğlu
Добвик, лол
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+1
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TarasTaras94
Рома зараз у очевидній кризі, тому важко якось його оцінювати, просто грає на рівні команди - найкращий бомбардир в обох турнірах, просто яка команда така і "якість" цього бомбардирства
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0
Istm
З футбольної точки зору Довбик утнув велику дурницю з цим переходом.
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0
Serhii P.
Це не  випадовість. Прізвище відповідає його рівню гри 
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-2
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