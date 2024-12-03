2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.

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Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдара Шоморудова.

На второй тайм украинец вышел в футболке с неправильно написанной фамилией. Вместо Dovbyk на спине у нападающего красовалась надпись Dobvik.

ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке