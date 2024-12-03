ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
Артем провел всего 62 минуты поединка против Аталанты, волки проиграли со счетом 0:2
2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А 2024/25 между командами Рома и Аталанта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте на Эльдара Шоморудова.
На второй тайм украинец вышел в футболке с неправильно написанной фамилией. Вместо Dovbyk на спине у нападающего красовалась надпись Dobvik.
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Скандальное дело об изнасиловании не закрыто
На точный удар Анте Будимира у гостей Севилья ответила голом Доди Лукебакио