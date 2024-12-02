Украина потеряла одно место в рейтинге наций после победы над Австрией

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

На вершину поднялась команда Италии, которая стала победителем Кубка Билли Джин Кинг 2024. Сборные Канады и Чехии остались в топ-3, потеряв по одной позиции.

Большой скачок сделала и Словакия, которая добралась до финала КБДК. Команда Словакии поднялась на 6 мест и теперь идет четвертой в рейтинге.

Что касается Украины, то после победы над Австрией в плей-офф КБДК сине-желтые потеряли одну позицию. Украинки идут на 19-й позиции. Австрийки также опустились на одну строчку – 25-е.

Топ-20 рейтинга наций