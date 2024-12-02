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  4. Украина потеряла одно место в рейтинге наций после победы над Австрией
ITF
02 декабря 2024, 23:18 |
245
0

Украина потеряла одно место в рейтинге наций после победы над Австрией

Обнародован обновленный рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг

02 декабря 2024, 23:18 |
245
0
Украина потеряла одно место в рейтинге наций после победы над Австрией
Instagram. Женская сборная Украины по теннису

ITF опубликовала обновленную версию рейтинга наций.

На вершину поднялась команда Италии, которая стала победителем Кубка Билли Джин Кинг 2024. Сборные Канады и Чехии остались в топ-3, потеряв по одной позиции.

Большой скачок сделала и Словакия, которая добралась до финала КБДК. Команда Словакии поднялась на 6 мест и теперь идет четвертой в рейтинге.

Что касается Украины, то после победы над Австрией в плей-офф КБДК сине-желтые потеряли одну позицию. Украинки идут на 19-й позиции. Австрийки также опустились на одну строчку – 25-е.

Топ-20 рейтинга наций

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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