Англия03 декабря 2024, 20:09 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:31
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Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ
Лени Йоро скоро дебютирует в составе «манкунианцев»
03 декабря 2024, 20:09 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:31
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Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро может в билжайшее время дебютировать за свой клуб, сообщает Самуель Лакгрест.
Игрок поехал с командой на матч 14-го тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Арсеналом».
Игрок получил травму еще летом, так и не успев дебютировать за «манкунианцев». Трансфер защитника из «Лилля» обошелся клубу «красным дьяволам» в 60 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» следит за турецким талантом.
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