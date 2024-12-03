Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ
Англия
03 декабря 2024, 20:09 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:31
935
0

Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ

Лени Йоро скоро дебютирует в составе «манкунианцев»

03 декабря 2024, 20:09 | Обновлено 03 декабря 2024, 20:31
935
0
Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро может в билжайшее время дебютировать за свой клуб, сообщает Самуель Лакгрест.

Игрок поехал с командой на матч 14-го тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Арсеналом».

Игрок получил травму еще летом, так и не успев дебютировать за «манкунианцев». Трансфер защитника из «Лилля» обошелся клубу «красным дьяволам» в 60 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» следит за турецким талантом.

По теме:
Арсенал осуществит грандиозный трансфер звезды сборной Португалии
Клуб, за который играет Ярмолюк, установил спецплату за билеты для молодежи
В Реале нашли альтернативу Тренту. Это один из лидеров английского гранда
Лени Йоро Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Лилль
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
Футбол | 03 декабря 2024, 08:03 2
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу
«Мне не нравятся футболисты, которые...» Наставник Ромы обратился к клубу

Клаудио Раньери поделился мнением о состояние римской команды

Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Футбол | 03 декабря 2024, 20:46 0
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Германии

Поединок состоится 3 декабря в 21:45 по Киеву

Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Футбол | 03.12.2024, 08:55
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Перес дал зеленый свет Реалу на трансфер звезды сборной Украины
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Футбол | 02.12.2024, 22:32
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Турнирная таблица УПЛ. Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки
Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Футбол | 03.12.2024, 15:10
Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Новая травма. Лидер сборной Украины в этом году не сыграет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
Абсолютный чемпион мира по боксу и фанат террориста бросил вызов Усику
02.12.2024, 08:58 9
Бокс
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
01.12.2024, 18:05 1
Футбол
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
02.12.2024, 02:49
Бокс
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10 1
Футбол
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
02.12.2024, 03:44 8
Футбол
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
ВИДЕО. Легенда сборной Англии раскритиковал украинского обладателя ЗМ
02.12.2024, 14:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем