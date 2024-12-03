Наконец-то. 60-миллионный трансфер МЮ может дебютировать в АПЛ

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро может в билжайшее время дебютировать за свой клуб, сообщает Самуель Лакгрест.

Игрок поехал с командой на матч 14-го тура АПЛ, в котором его команда встретится с «Арсеналом».

Игрок получил травму еще летом, так и не успев дебютировать за «манкунианцев». Трансфер защитника из «Лилля» обошелся клубу «красным дьяволам» в 60 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» следит за турецким талантом.