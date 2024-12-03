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Англия
03 декабря 2024, 12:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:04
127
0

МЮ следит за молодым турецким талантом. Он зажигает в Ювентусе

Кенан Йылдыз попал в шорт-лист дьяволов

03 декабря 2024, 12:59 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:04
127
0
МЮ следит за молодым турецким талантом. Он зажигает в Ювентусе
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Игрок туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз оказался в списке желаемых трансферов «Манчестер Юнайтед».

Представители английского клуба удивлены результатами турецкого игрока, поэтому продолжают следить за его футбольным ростом.

Однако у Кенана нет желания покидать «Ювентус» в ближайшее время. Турецкий вингер даже планирует продлить соглашение с зебрами.

В этом сезоне Йылдыз провел 19 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.

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Кенан Йылдыз Манчестер Юнайтед Ювентус чемпионат Англии по футболу чемпионат Италии по футболу Английская Премьер-лига Серия A трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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