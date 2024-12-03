МЮ следит за молодым турецким талантом. Он зажигает в Ювентусе

Игрок туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз оказался в списке желаемых трансферов «Манчестер Юнайтед».

Представители английского клуба удивлены результатами турецкого игрока, поэтому продолжают следить за его футбольным ростом.

Однако у Кенана нет желания покидать «Ювентус» в ближайшее время. Турецкий вингер даже планирует продлить соглашение с зебрами.

В этом сезоне Йылдыз провел 19 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.