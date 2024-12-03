МЮ следит за молодым турецким талантом. Он зажигает в Ювентусе
Кенан Йылдыз попал в шорт-лист дьяволов
Игрок туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз оказался в списке желаемых трансферов «Манчестер Юнайтед».
Представители английского клуба удивлены результатами турецкого игрока, поэтому продолжают следить за его футбольным ростом.
Однако у Кенана нет желания покидать «Ювентус» в ближайшее время. Турецкий вингер даже планирует продлить соглашение с зебрами.
В этом сезоне Йылдыз провел 19 матчей, в которых отличился четырьмя голами и тремя ассистами.
🚨🔴 Excl | Kenan #Yildiz is one of the top names on Manchester United’s shortlist for the attacking midfield position. The club is impressed by his development and continues to monitor the 19 y/o closely ✔️#MUFC are keeping an eye on this position for the summer. However,… pic.twitter.com/sRBO9RRjuH— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 2, 2024
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