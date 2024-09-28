Англия28 сентября 2024, 21:50 |
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ВИДЕО. Реакция Артеты после безумного матча Арсенала в АПЛ против Лестера
«Канониры» вырвали победу на последних минутах
28 сентября 2024, 21:50 |
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«Арсенал» на домашнем поле в матче 6-го тура АПЛ обыграл новичка лиги «Лестер» (4:2).
Лондонцы выиграли первый тайм со счетом 2:0, но защитник гостей Джеймс Джастин оформил во второй половине игры дубль. Победный гол хозяева забили на 90+4 минуте – дубль оформил Троссард, а на 90+10 добил «Лестер» Хаверц.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на этот безумный поединок.
ВИДЕО. Реакция Артеты после безумного матча Арсенала в АПЛ против Лестера
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