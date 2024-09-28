На заметку. Болонья сыграла вничью со следующим соперником Шахтера в ЛЧ
«Аталанта» отыгралась на последних минутах
Сегодня, 28 сентября, прошли матчи 6-го тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.
В заключительном поединке игрового дня «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой».
Первый гол в матче забил Сантьяго Кастро на 46-й минуте. С 52-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Отыграться «Аталанта» сумела на 90-й минуте матча – забил Лазар Самарджич.
Следующий матч «Аталанта» сыграет против «Шахтера» в ЛЧ. Матч состоится 2 октября.
Серия А. 6-й тур, 28 сентября.
Болонья – Аталанта – 1:1
Голы: Кастро, 46 - Самарджич, 90.
Красная карточка: Лукуми (Болонья), 46.
FULL TIME | Finisce in pareggio al Dall’Ara.— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 28, 2024
The points are shared in Bologna ❌@acqua_lete | #BolognaAtalanta 1-1 FT #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/bD89kj3t85
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