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Чемпионат Италии
Болонья
28.09.2024 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
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Италия
28 сентября 2024, 23:46 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:02
175
0

На заметку. Болонья сыграла вничью со следующим соперником Шахтера в ЛЧ

«Аталанта» отыгралась на последних минутах

28 сентября 2024, 23:46 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:02
175
0
На заметку. Болонья сыграла вничью со следующим соперником Шахтера в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья – Аталанта

Сегодня, 28 сентября, прошли матчи 6-го тура чемпионата Италии по футболу 2024/25.

В заключительном поединке игрового дня «Болонья» на своем поле сыграла вничью с «Аталантой».

Первый гол в матче забил Сантьяго Кастро на 46-й минуте. С 52-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Отыграться «Аталанта» сумела на 90-й минуте матча – забил Лазар Самарджич.

Следующий матч «Аталанта» сыграет против «Шахтера» в ЛЧ. Матч состоится 2 октября.

Серия А. 6-й тур, 28 сентября.

Болонья – Аталанта – 1:1
Голы: Кастро, 46 - Самарджич, 90.

Красная карточка: Лукуми (Болонья), 46.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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