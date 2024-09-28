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  4. Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:13
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3

Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?

Вспоминаем и оцениваем успехи голеадоров, которые 10 лет назад виделись весьма перспективными…

28 сентября 2024, 15:55 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:13
2053
3
Лучшие бомбардиры молодежного чемпионата Украины-2013/14. Где они сейчас?
ФК Ворскла. Олег Баранник

Оценивать и анализировать футбол всегда интересно в аспекте ретроспективы, когда можно оглянуться на какое-то время назад и посмотреть, кто в те годы подавал большие надежды, а затем вернуться в дни сегодняшние и понять, удалось ли тем талантам реализовать себя, либо же в их судьбу вклинились какие-то посторонние факторы, помешавшие сделать это.

В рамках этого материала мы предлагаем вам вспомнить лучших бомбардиров молодежного чемпионата Украины, розыгрыш которого завершился десять лет назад – по итогам сезона-2013/14. Что случилось с этими парнями, чего они добились в футболе и удалось ли им стать знаменитыми? Обо всем этом и поговорим в рамках традиционной для нашего сайта рубрики «Где они сейчас?».

Дмитрий Луканов («Заря») – 8 голов в МЧУ-2013/14

ФК Заря. Дмитрий Луканов

Воспитанник академии «Зари» Дмитрий Луканов считался очень перспективным игроком для своего клуба, а в сезоне-2013/14 он оказался лучшим голеадором молодежной команды «черно-белых», которые финишировали на достаточно высокой пятой позиции в финальной версии турнирной таблицы.

Впоследствии Луканову удалось сыграть 4 официальных матча за первую команду «Зари» (274 минуты), однако полноценного развития его профессиональная футбольная карьера не получила из-за череды тяжелых травм. В какой-то момент (если точнее, то в 2017 году) молодой форвард просто устал с ними бороться и вынужден был тихо «сойти с дистанции», завершив выступления на высоком уровне.

В настоящий момент Луканову 29 лет. Осенью 2023-го он рассказал журналистам, что после ухода из футбола какое-то время даже работал в службе курьерской доставки, однако затем ему посчастливилось устроиться селекционером в академию «Шахтера»: «После «Зари» у меня была небольшая апатия и отстраненность от футбола. Было состояние разочарования. Хотелось отдохнуть от игры и, возможно, найти себя в другом направлении. В первое время как-то выживал на сбережения, которые имел с игровой карьеры. Находил подработки. Две недели даже проработал курьером в Glovo. Затем со мной связался глава селекционного отдела академии «Шахтера» Иван Михайлович Коцюба и предложил мне попробовать свои силы. Мы встретились, все обсудили, и я согласился. Так началась моя карьера селекционера».

Роман Дебелко («Металлург» Донецк) – 8 голов в МЧУ-2013/14

ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Воспитанник СДЮШОР «Прикарпатье» Роман Дебелко в юном возрасте переехал в академию донецкого «Металлурга», где и продолжил развивать свои бомбардирские навыки. В молодежном чемпионате Украины-2013/14 Роман стал вторым в списке голеадоров в своей команде, дав понять, что уже готов ко взрослому футболу, тем более, что до этого он успел полгода провести на правах аренды в армянском «Бананце».

Из-за де-факто развала донецкого «Металлурга», случившегося вследствие инспирированной россией войны на Донбассе, Дебелко продолжил карьеру в других коллективах: «Стали» из Каменского, «Карпатах», эстонской «Левадии», латвийской «Риге», белорусском «Шахтере» из Солигорска, «Кривбассе». С августа нынешнего года 31-летний Дебелко выступает в Первой лиге украинского футбола за команду ЮКСА.

В своей профессиональной карьере Дебелко становился чемпионом Латвии с «Ригой» и чемпионом Беларуси с «Шахтером». Был обладателем Кубка и Суперкубка Эстонии с «Левадией», а на родине по итогам минувшего сезона выигрывал «бронзу» УПЛ с «Кривбассом». В элитарном дивизионе отечественного футбола Дебелко провел 82 матча, в которых отличился 11 забитыми мячами и 3 ассистами.

Артем Беседин («Динамо») – 8 голов в МЧУ-2013/14

ФК Ордабасы. Артем Беседин

Молодежная команда «Динамо» заняла лишь шестую позицию по итогам розыгрыша соответствующего чемпионата в сезоне-2013/14, а лучшим бомбардиром «бело-синих» стал Артем Беседин, который сумел отличиться 8 забитыми мячами.

Впоследствии Беседину посчастливилось стать основным исполнителем для первой команды «Динамо», хотя там форварду изрядно и регулярно доставалось от болельщиков, обильно критиковавших игрока за транжирство и расточительство, когда речь заходит о голевых возможностях. Впрочем, это никак не помешало Беседину стать двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка и двукратным триумфатором Суперкубка страны вместе с «Динамо». Также Артем сыграл 19 матчей за национальную сборную Украины (2 гола), а в рамках УПЛ всего провел 111 поединков, в которых отличился 31 забитым мячом и 10 ассистами.

Впоследствии Беседин поиграл на Кипре в составе «Омонии», с которой выигрывал Кубок страны, а с лета минувшего года является игроком «Ордабасы», ставшего в 2023-м чемпионом Казахстана.

Владислав Войцеховский («Днепр») – 9 голов в МЧУ-2013/14

ФК Левый Берег. Владислав Войцеховский (справа)

Войцеховский подавал надежды в академии «Днепра» и демонстрировал весьма неплохую результативность на юношеском и молодежном уровнях, однако… Своего шанса проявить себя в первой команде вингер так и не дождался. Летом 2014 года Владислав отбыл в «Нефтяник» из Ахтырки, где провел три сезона, а затем вернулся в Днепр, но уже в ряды перволигового на тот момент «Днепра-1».

Выстроить карьеру на топовом уровне в Украине Войцеховскому так и не посчастливилось. Из «Днепра-1» он ушел в «Николаев», затем помогал становлению ЛНЗ сперва во Второй, а после и в Первой лигах. А с лета минувшего года Владислав является игроком «Левого Берега». Примечательно, что именно гол Войцеховского позволил «аистам» сравнять счет в полуфинале Турнира четырех с «Металлистом 1925», а впоследствии пройти харьковчан в серии пенальти. В финале киевляне одолели «Минай», и теперь Войцеховский вместе с ними наконец-то получил возможность проявить и показать себя на уровне УПЛ. Сейчас ему уже 31 год…

Андрей Близниченко («Днепр») – 9 голов в МЧУ-2013/14

ФК Днепр. Андрей Близниченко

Близниченко, который на молодежном уровне представлял «Днепр», прочили успешную карьеру, и он регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины, однако… Сыграть хотя бы один матч за национальную команду страны Андрею так и не удалось.

В «Днепре» этот футболист подавал большие надежды, но его молодые годы пришлись на период де-факто развала клуба. В итоге «днепряне» были вынуждены продать Близниченко в Турцию, чтобы найти деньги для дальнейшего существования, а в «Карабюкспоре» выйти на новый уровень украинец абсолютно не сумел, и уже через полтора сезона получил статус свободного агента.

Реанимировать карьеру Близниченко подался в «Шериф», с которым дважды становился чемпионом Молдовы, а также один раз выигрывал тамошний Кубок. В начале 2022-го Андрей вернулся в Украину, и с тех пор выступает на родине. Играл за «Ингулец», «Верес» и «Звягель», а сейчас, в свои 30 лет, имеет контракт с запорожским «Металлургом», играющим в Первой лиге.

Вадим Яворский («Черноморец») – 10 голов в МЧУ-2013/14

ФК Черноморец. Вадим Яворский

На молодежном уровне воспитанник академии «Черноморца» Вадим Яворский подавал большие надежды. Благодаря этому он получил возможность закрепиться в первой команде «моряков», за которую в общей сложности сыграл 13 поединков (645 минут), однако результативными действиями в них так отличиться и не смог.

Одесский клуб несколько раз отдавал Яворского в аренду другим клубам («Горняк-Спорт», «Верес», «Николаев»), а в феврале 2018-го на правах свободного агента окончательно отпустил в «Сумы». После ухода из стана «моряков» Вадим никогда более не играл на уровне УПЛ, выступая исключительно в Первой лиге, где на его счету 151 матч, 40 голов и 9 ассистов.

В августе 2022 года Яворский покинул Украину и перебрался в Польшу. С тех пор форвард, который летом этого года отпраздновал 30-летие, играет там за весьма заштатные коллективы из тамошней «трясины»…

Ясин Хамид («Металлург» Донецк) – 11 голов в МЧУ-2013/14

ФК Металлург Д. Ясин Хамид

Ясин Хамид родился и вырос в Харькове, хотя имеет египетское происхождение. В 2009 году он перебрался в академию донецкого «Металлурга», в котором выступал за молодежную команду вплоть до момента исчезновения этого клуба. За первую команду «металлургов» Хамиду посчастливилось провести только два поединка в Кубке, когда тренерский штаб ненадолго выпускал перспективного нападающего на замену.

В 2015 году Ясин Хамид покинул Украину, отбыв в Азербайджан. Известно, что в этой стране форвард играл до 2017-го, после чего о расторжении контракта с ним объявила «Зиря». С тех пор о Хамиде, который имеет на своем счету несколько десятков матчей за юношеские сборные Украины различных возрастов, не слышно ровным счетом ничего…

Андрей Тотовицкий («Ильичевец») – 11 голов в МЧУ-2013/14

ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Сезон-2013/14 Андрей Тотовицкий проводил в Мариуполе на правах аренды из «Шахтера», выступая за местную команду, которая на тот момент еще носила реликтовое название «Ильичевец». В стане приазовцев молодой атакующий хавбек поначалу не имел регулярной игровой практики в первой команде, а потому в первой половине сезона привлекался к играм за молодежку. В итоге выступления Тотовицкого поразили всех – в 11 поединках он забил 11 мячей, и по весне играл уже исключительно за первую команду «Ильичевца» в УПЛ.

Впрочем, весьма удачные выступления Тотовицкого за «Ильичевец», как и впоследствии за ряд других команд, не позволили Андрею претендовать на место в основе «Шахтера», где в полузащите безраздельно в те годы царствовали бразильцы. Это завершилось тем, что в январе 2020 года «Шахтер» продал Тотовицкого в «Десну», но летом 2022-го, после кадрового кризиса, вызванного началом полномасштабной фазы российско-украинской войны, вынужден был вернуть Андрея обратно.

Что правда, заиграть за «Шахтер» Тотовицкому так и не удалось, сколько бы раз он не возвращался в этот клуб – лишь 19 официальных матчей, 1 гол и 2 ассиста…

Фарид Али («Металлург» Запорожье) – 11 голов в МЧУ-2013/14

ГКС Ястшембе. Фарид Али

Фарид Али, имеющий украино-йеменское происхождение, прошел академию столичного «Арсенала», прежде чем перебрался в Запорожье, где в сезоне-2013/14 играл за молодежную команду и забил 11 мячей в 27 поединках. Неплохой показатель, однако он никак не поспособствовал продвижению атакующего полузащитника в первую команду «Металлурга», за который он сыграл лишь 8 минут в одном поединке УПЛ сезона-2015/16.

В начале 2016 года Фарид Али ушел из «Металлурга», и пару месяцев оставался в поисках нового клуба, а затем подписал контракт с польским ГКС «Ястшембе». Интересно, что за эту команду Али выступает и по сей день. Ныне ему уже 32, и он является, пожалуй, одним из символов нынешнего «Ястшембе», проведя за этот коллектив 225 официальных матчей (30 голов и 17 ассистов). В настоящий момент команда Али играет в третьем по силе дивизионе польского футбола, хотя длительное время выступала во втором…

Владимир Коваль («Севастополь») – 16 голов в МЧУ-2013/14

ФК Черноморец. Владимир Коваль

Центрфорвард Владимир Коваль является воспитанником академии «Динамо», из которой летом 2012 года перебрался в «Севастополь». На тот момент «моряки» еще выступали в Первой лиге украинского футбола, и молодой футболист пригодился команде на этом уровне, отличившись 7 ассистами в 23 матчах. Однако после повышения «Севастополя» до уровня УПЛ Коваль не сумел стать важной фигурой для первой команды (4 матча), и куда больше играл за молодежный состав. Причем на этом уровне Владимир выступал блестяще, наколотив 16 мячей в 16 матчах.

Летом 2014 года Коваль свободным агентом перебрался в польский «Стомил», после чего поскитался еще немного по заграничным странам, а в сезоне-2018/19 вернулся в Украину в стан «Черноморца», и даже получил возможность поиграть на уровне УПЛ. Что правда, шансом этим Коваль опять воспользоваться не сумел (2 гола в 23 матчах). С тех пор карьера форварда медленно, но верно покатилась вниз: белорусский «Неман», «Левый Берег», полтора года простоя, «Кудровка»… Сейчас же 32-летний Коваль играет на аматорском уровне за «Лесное» из Киевской области.

Владлен Юрченко («Шахтер») – 17 голов в МЧУ-2013/14

ФК Шахтер. Владлен Юрченко

В какой-то момент Владлен Юрченко считался одним из наиболее талантливых «академиков» в структуре «Шахтера». Этот статус атакующий хавбек, среди прочего, подтвердил и в молодежном чемпионате Украины-2013/14, когда забил 17 мячей в 17 матчах, а затем был переведен в «Шахтер-3» для выступлений на уровне Второй лиги.

Впрочем, дожидаться своего шанса в первой команде, который не факт, что вообще наступил бы, Юрченко не пожелал. Уже летом 2014 года молодой хавбек со скандалом ушел в «Байер», которому сделка обошлась всего-то в 255 тысяч евро. В Леверкузене у украинца, как казалось поначалу, все складывалось очень неплохо, ведь он даже получил возможность поиграть в Бундеслиге, но затем пошли травмы, и в конечном итоге «Байер» летом 2018-го отпустил Владлена свободным агентом на все четыре стороны.

Реанимировал карьеру Юрченко в датском «Вайле», а также в «Заре», где и получил признание по меркам УПЛ как весьма и весьма качественный и креативный исполнитель. С тех пор в карьере Владлена также были выступления за «Десну», «Ригу» и «Ворсклу», а ныне он является футболистом перволигового «Металлиста 1925».

Олег Баранник («Ворскла») – 18 голов в МЧУ-2013/14

ФК Авангард. Олег Баранник

Лучшим бомбардиром сезона-2013/14 в молодежном чемпионате Украины стал форвард «Ворсклы» Олег Баранник, который забил 18 мячей в 21 поединке. На этом уровне нападающий действительно выглядел впечатляюще, хотя дебютировать в УПЛ за полтавчан успел еще в 18 лет 6 месяцев и 12 дней при Николае Павлове. Всего за первую команду «Ворсклы» сыграл 73 официальных матча (7 голов, 3 ассиста), 57 из которых – в рамках УПЛ.

В какой-то момент судачили, что интерес к Бараннику проявляют «Шахтер» и «Динамо», но сделать серьезный шаг в развитии этому форварду так и не удалось. В итоге летом 2017-го Олег свободным агентом перешел в «Полтаву», а затем играл за «Нефтяник», «Авангард» и «Кремень», пока не скатился до уровня аматоров. Из последнего, что известно о Бараннике: в 2022 году он выступал за команду «Стандарт» Новые Санжары, а в 2023-м – за «Ракиту». Обе команды представляют на аматорском уровне Полтавскую область.

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статьи эксклюзив где они сейчас Дмитрий Луканов Роман Дебелко Артем Беседин Владислав Войцеховский Андрей Близниченко Вадим Яворский Андрей Тотовицкий Владимир Коваль
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Falko
Ну от, казали, Бесєдін незабивний. А в нього 31 гол у 111 іграх, з яких далеко не всі повноформатні.
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