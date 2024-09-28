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Англия
28 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 28 сентября 2024, 22:52
704
2

Стали известны оценки двух украинцев за матчи 6-го тура АПЛ 2024/25

Команда Виталия Миколенко в своем матче победила, а клуб Егора Ярмолюка сыграл вничью

28 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 28 сентября 2024, 22:52
704
2
Стали известны оценки двух украинцев за матчи 6-го тура АПЛ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

28 сентября состоялись матчи 6-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2024/25.

«Эвертон» (Виталий Миколенко) победил «Кристал Пэлас» со счетом 2:1. За «ирисок» дублем отметился Дуайт Макнил, а у «орлов» результативный удар нанес Марк Гуэхи. Также сегодня «Брентфорд» (Егор Ярмолюк) сыграл вничью с «Вест Хэмом» – 1:1. Игрок «Брентфорда» Бриан Мбемо открыл счет на первой минуте, а Томаш Соучек («Вест Хэм») его сравнял на 54-й.

Миколенко начал игру против «Кристал Пэлас» с первых минут и провел весь матч. WhoScored поставил левому защитнику оценку 6.7.

Ярмолюк в игре против «Вест Хэма» вошел в игру на 60-й минуте и успел получить желтую карточку. WhoScored оценил Егора в 6.2.

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WhoScored Егор Ярмолюк Виталий Миколенко оценки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Брентфорд Эвертон Эвертон - Кристал Пэлас Вест Хэм - Брентфорд Кристал Пэлас Вест Хэм
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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