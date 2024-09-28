«Не вижу ничего такого». Назаренко – о дуэте с Гуцуляком. Забили 12 голов

Хавбек «Полесья» Александр Назаренко спокойно оценивает свои выступления в нынешнем сезоне УПЛ вместе с партнером Алексеем Гуцуляком.

Назаренко в семи встречах УПЛ забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи, являясь лучшим бомбардиром нынешнего сезона. У Гуцуляка 5 голов и два ассиста.

«Не вижу ничего такого сверх, что мы бы с Алексеем Гуцуляком показывали. Делаем свое дело, пока удается хорошо. Классно, что забили столько голов вместе, команда делает все для такой игры».

«У нас классный состав, хорошо подобраны футболисты. Можем претендовать на самые высокие места», – сказал Назаренко.

Не исключено, что оба игрока получат вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций.