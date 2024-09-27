Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?

Вопрос целесообразности привлечения женщин-арбитров в мужской футбол несколько последних лет является чрезвычайно дискуссионным как среди болельщиков, так и среди экспертов и самих игроков.

Кто-то всерьез считает, что различия в физиологии не позволяют девушкам-рефери поспевать за куда более атлетичными мужчинами-футболистами, по причине чего якобы из вида арбитров могут уходить некоторые значимые эпизоды, столь важные для грамотной трактовки того или иного момента.

Но найдется немало и тех, кто всецело поддерживает привлечение женщин в виде рефери в мужской футбол, так как они зачастую подходят к своим обязанностям более собранно, стимулируют игроков одним своим присутствием снизить количество нецензурной лексики на поле, а также просто привносят дополнительный элемент шоу, и это очень важно, так как футбол – это, прежде всего, игра, которая должна приносить удовольствие зрителям, а уже потом все остальное, в том числе деньги клубам, тренерам и футболистам…

Как бы там ни было, а «цивилизационный» выбор уже сделан – ФИФА активно разрешает женщинам-рефери работать на матчах мужских команд. И если раньше представительниц прекрасной половины человечества было не так много в мужских соревнованиях, то сейчас практически в каждой стране имеется несколько судейских женских бригад, в том числе работающих и на уровне элитарных дивизионов.

А если так, то для мужчин всегда найдется еще одна забава – определить, кто же из представительниц футбольной Фемиды является наиболее привлекательной, сексапильной и красивой? Однозначно подойти к ответу на этот вопрос вряд ли возможно чисто из объективных причин, однако будем руководствоваться принципом широкого резонанса – в 2018 году популярный британский таблоид The Sun самой красивой девушкой-арбитром в мировом футболе назвал полячку Каролину Бояр, которая куда более известной стала спустя два года, когда вышла замуж. Впрочем, давайте обо всем по порядку…

Футбольные гены

Каролина Бояр родилась в 1997 году в Кракове. С ранних лет девочка увлекалась спортом и успешно занималась легкой атлетикой, являясь даже членом легкоатлетической секции «Краковии». Однако со временем, что крайне нетипично для девочек, Каролина всерьез заинтересовалась футболом. Очевидно, на это повлияли гены, так как дедушка Бояр был профессиональным футбольным арбитром и очень многое поведал внучке о тонкостях своей работы. В частности, известно, что дед часто смотрел с юной Каролиной футбол по телевизору и объяснял девочке в деталях все подробности происходящего, делая особый акцент на правилах.

В 17-летнем возрасте Бояр поступила на судейские курсы, а вскоре начала работать на футбольных матчах в качестве арбитра. Мечтой юной девушки было доказать мужчинам, что представительницы прекрасной половины человечества могут и способны разбираться в правилах игры очень хорошо.

Известно, что Каролина Бояр закончила школу № 2 имени Короля Яна III Собеского в Кракове. Впоследствии девушка поступила в Ягеллонский университет, где получила диплом по юриспруденции и интеллектуальной собственности.

Первая популярность

Известной и популярной Каролина Бояр стала, в основном, после уже упоминавшегося выше попадания на страницы популярного таблоида The Sun в 2018 году.

Именно после этого на Instagram девушки за несколько десятков дней подписалось более сотни тысяч человек, большинство из которых – футбольные болельщики. В своем аккаунте Каролина публикует фотографии с поездок, матчей и тренировок. К счастью, несмотря на популярность, Бояр тщательно готовится к каждой игре и совершенствует свои профессиональные навыки.

Сейчас девушка работает на матчах женской Экстракласы в Польше, а также обслуживает поединки низших дивизионов мужского футбола. В ближайшее время она планирует завершить курсы повышения квалификации, что позволит ей претендовать на право работать на матчах мужской Экстракласы.

Служебный роман, переросший в свадьбу

Со своим нынешним супругом – известным польским рефери Даниэлем Стефаньски, являющимся рефери ФИФА с 2013 года и имеющим рейтинг первой категории УЕФА, – Каролина Бояр познакомилась непосредственно на работе. Стефаньски, который старше девушки на 20 лет, назначили главным арбитром товарищеского поединка между Гурником и Хайдуком, а Каролина исполняла в этом матче функции одного из боковых рефери. Оба они говорят, что это была та самая любовь с первого взгляда…

В начале 2020 года пара обручилась, проводя совместный отпуск в Таиланде, а осенью того же года состоялась свадьба, благодаря которой Каролина стала еще более узнаваемой личностью в профессиональном мужском футболе, а также получила двойную фамилию – Бояр-Стефаньска.

«Новая глава нашей любви написана на кальдере Санторини через десять минут после землетрясения. Я люблю тебя, муженек!» – такой подписью сопроводила Каролина фотографию с церемонии замужества, выложенную в Instagram.

Недоброжелатели поговаривают, что именно удачное замужество помогло Каролине впоследствии получить большее развитие в профессии. Также доставалось и непосредственно супругу девушки. В частности, в конце октября 2022 года Даниэль Стефаньски работал главным рефери на матче польской Экстракласы в рамках краковского дерби между «Вислой» и «Краковией» (1:1) и ему досталось от болельщиков, которые обвинили судью в том, что тот якобы был лоялен по отношению к любимой команде своей супруги – «Висле».

Бояр-Стефаньска не осталась в стороне и иронично отреагировала на подобные обвинения посредством поста в соцсетях: «Хорошо, я больше не буду красить ногти в цвета польских клубов, чтобы нас с мужем не обвиняли в предвзятости».

Девушка со стальным характером

Также серьезную популярность на родине Каролина Бояр-Стефаньска приобрела после выступлений на Canal+ Sport. Она появлялась, среди прочего, в программе Turbokozak, а также нередко выступает в качестве эксперта по вопросам судейства.

В начале нынешнего года на польском телевидении транслировался второй сезон популярного шоу «Судьи», главным героем очередной серии которого стал Даниэль Стефаньски и его красавица-жена.

В частности, в эфир попал матч одного из низших дивизионов мужского футбола чемпионата Польши, на котором работала Каролина. В этой игре к амуниции девушки был специально прикреплен микрофон, который фиксировал все диалоги рефери с игроками, чтобы впоследствии те можно было использовать в рамках сериала. Так вот жесткая манера поведения Бояр-Стефаньской и ее стальной характер при общении с футболистами стали вирусными в польских медиа.

Что правда, некоторые пользователи сети интернет обратили внимание на якобы «искусственное поведение» Каролины и ее чрезмерные крики в адрес игроков с целью продемонстрировать свою значимость на поле. Недоброжелатели девушки предположили, что тем самым она пыталась показать, насколько авторитетной является для футболистов. Однако нашлось очень большое количество и тех, кто положительно оценил манеру судейства и поведения Бояр-Стефаньской.

Просто немного красоты…

И в заключение просто представим несколько фотографий польской девушки-арбитра, чтобы вы могли согласиться или опровергнуть мнение редакторской группы The Sun.

Текст: meta.ua/sport