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Италия
28 сентября 2024, 23:06 |
343
1

Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался

Марко Брешианини не смог доиграть поединок Серии А против «Болоньи», покинув поле из-за повреждения

28 сентября 2024, 23:06 |
343
1
Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Брешианини

В поединке 6-го тура итальянской Серии А «Болонья» - «Аталанта» травму получил 24-летний центральный полузащитник гостей Марко Брешианини.

В одном из эпизодов в концовке первого тайма Брешианини споткнулся об газон и упал, схватившись за заднюю часть левого бедра.

Хавбек попытался вернуться в игру, но вскоре был заменен на 22-летнего серба Лазара Самарджича.

Не исключено, что Брешианини теперь не сможет помочь «Аталанте» в ближайшем поединке второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», который запланирован на 2 октября и состоится в немецком Гельзенкирхене.

В настоящий момент у «Аталанты» буквально переполнен лазарет, так как из-за травм не могут играть Исак Хин, Рафаэл Толой, Бен Годфри, Джорджо Скальвини и Джанлука Скамакка, а Николо Дзаньоло едва-едва восстановился от очередного повреждения и сейчас пребывает в не лучшем игровом тонусе.

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Алексей Сливченко Источник: Football-Italia
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