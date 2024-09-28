Лазарет переполнен. Перед Шахтером еще один игрок Аталанты травмировался

В поединке 6-го тура итальянской Серии А «Болонья» - «Аталанта» травму получил 24-летний центральный полузащитник гостей Марко Брешианини.

В одном из эпизодов в концовке первого тайма Брешианини споткнулся об газон и упал, схватившись за заднюю часть левого бедра.

Хавбек попытался вернуться в игру, но вскоре был заменен на 22-летнего серба Лазара Самарджича.

Не исключено, что Брешианини теперь не сможет помочь «Аталанте» в ближайшем поединке второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «Шахтера», который запланирован на 2 октября и состоится в немецком Гельзенкирхене.

В настоящий момент у «Аталанты» буквально переполнен лазарет, так как из-за травм не могут играть Исак Хин, Рафаэл Толой, Бен Годфри, Джорджо Скальвини и Джанлука Скамакка, а Николо Дзаньоло едва-едва восстановился от очередного повреждения и сейчас пребывает в не лучшем игровом тонусе.