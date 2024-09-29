Жесткое избиение Флика и Ко. Барселона проиграла первый матч в Ла Лиге

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Барселона».

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Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. «Барса» потерпела сенсационное поражение со счетом 2:4.

Гости проиграли первый тайм 0:2. Во втором тайме Пау Виктор отквитал один мяч для каталонцев, но затем «Осасуна» ответила еще двумя голами и довела счет до разгромного. Спас «сине-гранатовых» от разгрома Ламин Ямал на 90-й минуте матча.

«Барса» проиграла первый матч в этом сезоне Ла Лиги. До этого каталонцы выиграли все семь матчей.

Ла Лига. 8-й тур, 28 сентября.

Осасуна – Барселона – 4:2

Голы: Будимир, 18, 72, Сарагоса, 28, Бретонс, 85 – Виктор, 53, Ямал, 90.

Осасуна: Эррера, Хуан Крус (Эррандо, 84), Бойомо, Катена, Аресо (Видаль, 84), Орос, Торро, Ибаньес, Рубен Гарсия (Пенья, 59), Сарагоса (Бретонес, 77), Будимир (Рауль Гарсия, 77).



Барселона: Пенья, Мартин (Бальде, 70), Кубарси, Домингес (Форт, 85), Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Торре (Рафинья, 59), Виктор (Ямал, 59), Левандовски (Касадо, 70), Ферран Торрес.

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