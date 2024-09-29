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  4. Жесткое избиение Флика и Ко. Барселона проиграла первый матч в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Осасуна
28.09.2024 22:00 – FT 4 : 2
Барселона
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Испания
29 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:01
872
6

Жесткое избиение Флика и Ко. Барселона проиграла первый матч в Ла Лиге

Каталонцы проиграли «Осасуне» 2:4

29 сентября 2024, 00:01 | Обновлено 29 сентября 2024, 01:01
872
6
Жесткое избиение Флика и Ко. Барселона проиграла первый матч в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Осасуна – Барселона

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. «Барса» потерпела сенсационное поражение со счетом 2:4.

Гости проиграли первый тайм 0:2. Во втором тайме Пау Виктор отквитал один мяч для каталонцев, но затем «Осасуна» ответила еще двумя голами и довела счет до разгромного. Спас «сине-гранатовых» от разгрома Ламин Ямал на 90-й минуте матча.

«Барса» проиграла первый матч в этом сезоне Ла Лиги. До этого каталонцы выиграли все семь матчей.

Ла Лига. 8-й тур, 28 сентября.

Осасуна – Барселона – 4:2
Голы: Будимир, 18, 72, Сарагоса, 28, Бретонс, 85 – Виктор, 53, Ямал, 90.

Осасуна: Эррера, Хуан Крус (Эррандо, 84), Бойомо, Катена, Аресо (Видаль, 84), Орос, Торро, Ибаньес, Рубен Гарсия (Пенья, 59), Сарагоса (Бретонес, 77), Будимир (Рауль Гарсия, 77).

Барселона: Пенья, Мартин (Бальде, 70), Кубарси, Домингес (Форт, 85), Кунде, Эрик Гарсия, Педри, Торре (Рафинья, 59), Виктор (Ямал, 59), Левандовски (Касадо, 70), Ферран Торрес.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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pol-55
Так і хочеться сказать Барса від Отсасуни могла за *воротник*і більше отримати,якби гравці були більш розторопні..
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+1
andre_lui
Варто все ж відзначити, що травмованих у Барси чоловік вісім. Ще й Ямала не було зі старту
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0
Remark
А тим часом Болонка в чемпі тільки 1 матч виграла і той у явного аутсайдера!
Грізний суперник, шо тут ще додати)
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0
Remark
Зараз би Шахта їх винесла вперед ногами! 
Так мабуть думає Нью Зіленд.
Пропав чувак після бою «східної Барселони» з командою огірків та помідорів.
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0
OKs100
Счет должен быть 7:1, Барселоне просто повезло проиграть с разницей в 2 мяча.
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0
Diesel
Нічого не буває вічного. 
Тим цікавіше буде далі.
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-1
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