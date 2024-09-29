28 сентября состоялся матч 7-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Осасуна и Барселона.

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Поединок прошел на стадионе Эль Садар в Памплоне. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Ла Лига. 8-й тур, 28 сентября.

Осасуна – Барселона – 4:2



Голы: Будимир, 18, 72, Сарагоса, 28, Бретонс, 85 – Виктор, 53, Ямал, 90.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Будимир, 18 мин.

ГОЛ! 2:0 Сарагоса, 28 мин.

ГОЛ! 2:1 Пау Виктор, 53 мин.

ГОЛ! 3:1 Будимир, 72 мин.

ГОЛ! 4:1 Бретонес, 85 мин.

ГОЛ! 4:2 Ямал, 90 мин.