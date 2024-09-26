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  4. Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Лига Европы
26 сентября 2024, 22:25 |
1635
4

Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ

Ступар считает, что арбитр в ситуации с Брагару поступил правильно

26 сентября 2024, 22:25 |
1635
4
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему рефери удалил игрока Динамо в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Брагару

Бывший рефери ФИФА, а нынче авторитетный эксперт Мирослав Ступар оценил судейство в первом поединке группового раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Лацио», в котором было два удаления и три предупреждения:

– Игра для греческой бригады во главе с Анастасиосом Сидиропулосом была несложной для обслуживания. «Лацио» без особого сопротивления со стороны киевлян забил быстрый гол и закрыл игру уже на 35-й минуте. Когда счет стал 0:3, то уже и динамовцы поняли, что спастись нереально.

Поэтому, по моему мнению, Сидиропулос хорошо справился со своими обязанностями, в частности, в эпизодах с дисциплинарными наказаниями. Киевлянин Брагару увидел перед собой прямую красную карточку за агрессивное нападение на итальянца Дзакканьи, избежавшего серьезной травмы ахилла. Через десять минут ссоставы выровнялись, когда Нослин почему-то решил отмахнуться от нашего Дубинчака.

Кстати, под занавес матча в похожей ситуации, когда удаляли Брагару, лишь желтой карточкой был наказан римлянин Романьоли, также атаковавший голень соперника. Но арбитр, по-видимому, решил, что в действиях итальянца обошлось без агрессии.

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Максим Брагару Мирослав Ступар Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Saar
Романьолі спочатку доторкнутися до м'яча, вже потім в ахіл. А Брагару просто наступив .
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+3
Gargantua81
к сожалению, в таких ситуациях удаляют сейчас всех. хотя всем понятно, что он наступил неумышленно
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0
protasov_lyopu_dadaj
греки разные бывают. кто то признает независимость северного кипра, а кто то нет.
любого судейку нужно проверять на политические пристрастия
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0
TarasTaras94
Він то наступив, тільки яка агресія? Це була чиста випадковість, якщо дивитись у динаміці то взагалі спочатку фол непомітив
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0
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