Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 20:17 |
1820
1

РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»

Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка

28 сентября 2024, 20:17 |
1820
1
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
УАФ. Руслан Ротань

Наставник «Александрии», а в прошлом капитан «Днепра», Руслан Ротань рассказал о ситуации, когда днепропетровскому клубу могло не хватить комплектов формы на исторический финал Лиги Европы с «Севильей».

Финал Лиги Европы сезона 2014/2015 между «Днепром» и «Севильей» был более 10 лет назад, но до сих пор существует большое количество мифов и интересных историй, связанных с финалом. Одна из них – история, как Андрей Русол и Руслан Ротань самостоятельно приобрели форму перед финалом.

Вот, как Ротань описывал ситуацию в своей книге: «Играя в том сезоне в Лиге Европы, мы всегда менялись футболками. И вдруг, в какой-то из матчей, нам запретили это делать, потому что не было формы на следующую игру. Ситуация с формой и билетами на финал ЛЕ – это одни из самых неприятных моментов в моей карьере. Думаю, Игорь Валерьевич (Коломойский) даже не знал о том, что у «Днепра» нет формы. Мы с Андреем Русолом скинулись и купили ее. Имели три дня для того, чтобы решить вопрос с формой, поэтому просто взяли и сделали.

Недавно на очередном мероприятии Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области «Media Sport Club Dnipro» упоминалась история, как Ротань с Русолом покупали форму на финал Лиги Европы. Андрей Стеценко – многолетний генеральный директор ФК «Днепр», который был приглашенным гостем, сказал, что не является правдой, что клуб не предоставил форму на финал. Мол, действительно включили режим экономии и перестали брать дополнительные экземпляры, но форму на финал клуб обеспечил.

Корреспондент Лысенко Игорь специально для Sport.ua связался с экс-капитаном «Днепра» Русланом Ротанем, чтобы получить ответ на заявление Стеценко и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

– Руслан Петрович, читал вашу книгу, помню вашу возмущенную позицию по поводу формы, поэтому хотел услышать больше конкретики, как все было на самом деле с учетом последнего заявления Андрея Стеценко?

– После каждой игры команда забирала часть футболок, потому что это были очень памятные матчи, путь к финалу Лиги Европы. Поэтому не хватало комплектов формы, доходило даже до того, что на выезды игроки ехали в поло разного цвета или дизайна. Поэтому мы с Андреем Русолом докупили игровую форму и поло, чтобы все были в одинаковых, как команда.

– Андрей Викторович говорил, что на игру было 6 комплектов, но их там все кому-то подарили, раздали и так далее, поэтому и возник дефицит.

– Это правда, мы действительно забирали себе эти футболки, потому что они памятные. К тому же после матчей, когда уже начали не платить зарплату, ребята были разъярены, поэтому могли вместо разрешенного одного комплекта забрать себе сразу несколько, поэтому и не хватало. Закупили форму, чтобы не позориться и не поехать кто в чем на финал.

Ранее Коноплянка вспомнил, как сорвался его трансфер из «Днепра» в «Ливерпуль».

По теме:
Карпаты – Полесье – 1:3. Суперматч Гуцуляка и Назаренко. Обзор
Тренер Карпат: «Полесье – лучшая команда Украины после Шахтера и Динамо»
Волки покусали львов. Полесье обыграло Карпаты во Львове
Днепр Руслан Ротань Андрей Русол Игорь Коломойский Андрей Стеценко Лига Европы Севилья игровая форма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Футбол | 28 сентября 2024, 19:46 3
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?
Известна оценка Мудрика за игру с Брайтоном. Сколько у Палмера за покер?

Михаил появился на поле на 71-й минуте

Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Футбол | 28 сентября 2024, 15:02 15
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге
Победа не без приключений. Александрия переиграла Кривбасс в Кривом Роге

На удивление, ни одна воздушная тревога не прерывала ход интересного противостояния

Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Футбол | 27.09.2024, 21:25
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 28.09.2024, 08:16
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Футбол | 27.09.2024, 20:21
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Тур начался с неожиданности. Верес забрал очки у Шахтера в Ровно
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Фінал ЛЄ 2014 - 2015 був менше, ніж 10 років тому, або Олійник навіть і не друг мені, та попри це, все ж істина дорожча.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
Самая красивая девушка-арбитр мирового футбола родом из Польши. Кто она?
27.09.2024, 15:19 9
Футбол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
27.09.2024, 03:41
Футбол
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
26.09.2024, 18:49 16
Футбол
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
26.09.2024, 20:09 16
Футзал
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
Усик признан лучшим боксером-супертяжем современности. Кто еще в топ-5?
27.09.2024, 12:01
Бокс
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
27.09.2024, 07:42 32
Футбол
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем