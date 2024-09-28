РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка
Наставник «Александрии», а в прошлом капитан «Днепра», Руслан Ротань рассказал о ситуации, когда днепропетровскому клубу могло не хватить комплектов формы на исторический финал Лиги Европы с «Севильей».
Финал Лиги Европы сезона 2014/2015 между «Днепром» и «Севильей» был более 10 лет назад, но до сих пор существует большое количество мифов и интересных историй, связанных с финалом. Одна из них – история, как Андрей Русол и Руслан Ротань самостоятельно приобрели форму перед финалом.
Вот, как Ротань описывал ситуацию в своей книге: «Играя в том сезоне в Лиге Европы, мы всегда менялись футболками. И вдруг, в какой-то из матчей, нам запретили это делать, потому что не было формы на следующую игру. Ситуация с формой и билетами на финал ЛЕ – это одни из самых неприятных моментов в моей карьере. Думаю, Игорь Валерьевич (Коломойский) даже не знал о том, что у «Днепра» нет формы. Мы с Андреем Русолом скинулись и купили ее. Имели три дня для того, чтобы решить вопрос с формой, поэтому просто взяли и сделали.
Недавно на очередном мероприятии Ассоциации спортивных журналистов Днепропетровской области «Media Sport Club Dnipro» упоминалась история, как Ротань с Русолом покупали форму на финал Лиги Европы. Андрей Стеценко – многолетний генеральный директор ФК «Днепр», который был приглашенным гостем, сказал, что не является правдой, что клуб не предоставил форму на финал. Мол, действительно включили режим экономии и перестали брать дополнительные экземпляры, но форму на финал клуб обеспечил.
Корреспондент Лысенко Игорь специально для Sport.ua связался с экс-капитаном «Днепра» Русланом Ротанем, чтобы получить ответ на заявление Стеценко и раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.
– Руслан Петрович, читал вашу книгу, помню вашу возмущенную позицию по поводу формы, поэтому хотел услышать больше конкретики, как все было на самом деле с учетом последнего заявления Андрея Стеценко?
– После каждой игры команда забирала часть футболок, потому что это были очень памятные матчи, путь к финалу Лиги Европы. Поэтому не хватало комплектов формы, доходило даже до того, что на выезды игроки ехали в поло разного цвета или дизайна. Поэтому мы с Андреем Русолом докупили игровую форму и поло, чтобы все были в одинаковых, как команда.
– Андрей Викторович говорил, что на игру было 6 комплектов, но их там все кому-то подарили, раздали и так далее, поэтому и возник дефицит.
– Это правда, мы действительно забирали себе эти футболки, потому что они памятные. К тому же после матчей, когда уже начали не платить зарплату, ребята были разъярены, поэтому могли вместо разрешенного одного комплекта забрать себе сразу несколько, поэтому и не хватало. Закупили форму, чтобы не позориться и не поехать кто в чем на финал.
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