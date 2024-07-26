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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 05:05 | Обновлено 26 июля 2024, 06:03
317
0

Коноплянка вспомнил, как сорвался его трансфер в Ливерпуль

События происходили зимой 2014 года

26 июля 2024, 05:05 | Обновлено 26 июля 2024, 06:03
317
0
Коноплянка вспомнил, как сорвался его трансфер в Ливерпуль
ФК Днепр. Евгений Коноплянка

Экс-футболист «Днепра» Евгений Коноплянка вспомнил, как зимой 2014 года сорвался его трансфер в «Ливерпуль»:

«Представители Ливерпуля приехал в Днепр. Мы все сели и ужинали. Они говорят: мы тебя забираем. Я прошел медосмотр. Они готовы были меня забирать. Спрашивают: какая цена? Я говорю: общайтесь с нашим президентом [Игорем Коломойским].

Они вышли на связь. Президент сказал одну цену. Я сидел рядом и слышал. Это было 15 млн, но дошли до 25 млн. Не знаю, фунтов или евро. В тот момент это было немало.

У меня оставался год контракта с «Днепром». И я думал, что все будет Ok. Клуб заработает на моем трансфере, и я буду счастлив. Но они не смогли договориться, и трансфер сорвался, потому что это была последняя ночь перед закрытием трансферного окна.

Как сейчас помню, «Ливерпуль» просил УЕФА, чтобы продлили еще на один час трансферное окно. В «Ливерпуле» были уверены, что меня возьмут, поэтому они дошли до 25 млн. Но не получилось. Это жизнь, что сделаешь».

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Евгений Коноплянка Ливерпуль Днепр Игорь Коломойский трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: YouTube
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