Коноплянка вспомнил, как сорвался его трансфер в Ливерпуль

Экс-футболист «Днепра» Евгений Коноплянка вспомнил, как зимой 2014 года сорвался его трансфер в «Ливерпуль»:

«Представители Ливерпуля приехал в Днепр. Мы все сели и ужинали. Они говорят: мы тебя забираем. Я прошел медосмотр. Они готовы были меня забирать. Спрашивают: какая цена? Я говорю: общайтесь с нашим президентом [Игорем Коломойским].

Они вышли на связь. Президент сказал одну цену. Я сидел рядом и слышал. Это было 15 млн, но дошли до 25 млн. Не знаю, фунтов или евро. В тот момент это было немало.

У меня оставался год контракта с «Днепром». И я думал, что все будет Ok. Клуб заработает на моем трансфере, и я буду счастлив. Но они не смогли договориться, и трансфер сорвался, потому что это была последняя ночь перед закрытием трансферного окна.

Как сейчас помню, «Ливерпуль» просил УЕФА, чтобы продлили еще на один час трансферное окно. В «Ливерпуле» были уверены, что меня возьмут, поэтому они дошли до 25 млн. Но не получилось. Это жизнь, что сделаешь».