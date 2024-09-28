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Англия
28 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 28 сентября 2024, 23:00
252
0

«Я должен был забить 5-6 голов». Палмер отреагировал на свой покер в АПЛ

Англичанин отгрузил четыре гола «Брайтону»

28 сентября 2024, 22:49 | Обновлено 28 сентября 2024, 23:00
252
0
«Я должен был забить 5-6 голов». Палмер отреагировал на свой покер в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.

Палмер прокомментировал свое выступление в этом поединке.

«Я должен был забивать больше, 5-6 голов. Когда я упустил первый шанс, то знал, что возможности у нас забить еще точно будут. Тренер составил очень классный план на игру, мы знали, как действовать в атаке. «Брайтон« – сильная команда и три очка это хороший результат», – сказал Палмер.

На счету англичанина в этом сезоне АПЛ уже шесть голов и четыре ассиста.

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Дмитро Олійник Источник: BBC
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