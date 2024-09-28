«Я должен был забить 5-6 голов». Палмер отреагировал на свой покер в АПЛ

«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.

Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.

Палмер прокомментировал свое выступление в этом поединке.

«Я должен был забивать больше, 5-6 голов. Когда я упустил первый шанс, то знал, что возможности у нас забить еще точно будут. Тренер составил очень классный план на игру, мы знали, как действовать в атаке. «Брайтон« – сильная команда и три очка это хороший результат», – сказал Палмер.

На счету англичанина в этом сезоне АПЛ уже шесть голов и четыре ассиста.