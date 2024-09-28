«Я должен был забить 5-6 голов». Палмер отреагировал на свой покер в АПЛ
Англичанин отгрузил четыре гола «Брайтону»
«Челси» в матче шестого тура АПЛ 2024/25 в Лондоне победил «Брайтон» со счетом 4:2.
Главным героем поединка стал английский хавбек Коул Палмер, который оформил еще в первом тайме покер. Палмер стал первым игроком в истории АПЛ, который забил четыре гола за первый тайм.
Палмер прокомментировал свое выступление в этом поединке.
«Я должен был забивать больше, 5-6 голов. Когда я упустил первый шанс, то знал, что возможности у нас забить еще точно будут. Тренер составил очень классный план на игру, мы знали, как действовать в атаке. «Брайтон« – сильная команда и три очка это хороший результат», – сказал Палмер.
На счету англичанина в этом сезоне АПЛ уже шесть голов и четыре ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка
Александр опроверг эту информацию