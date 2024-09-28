Оболонь – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 29-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.
Дуэлью аутсайдеров будет открываться воскресная часть тура и, по совместительству, команд, которые еще ни разу не побеждали в текущем сезоне. Чего ожидать от такого противостояния? Да всего, что угодно! В этот и состоит главная интрига, так что никто не удивится, если этот матч вдруг станет самым интересным за день в нашем футболе. Аутсайдерам уж точно терять нечего.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
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