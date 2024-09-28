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Премьер-лига
Оболонь
29.09.2024 13:00 - : -
Ингулец
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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 22:41 |
22
0

Оболонь – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги

28 сентября 2024, 22:41 |
22
0
Оболонь – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 29-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Дуэлью аутсайдеров будет открываться воскресная часть тура и, по совместительству, команд, которые еще ни разу не побеждали в текущем сезоне. Чего ожидать от такого противостояния? Да всего, что угодно! В этот и состоит главная интрига, так что никто не удивится, если этот матч вдруг станет самым интересным за день в нашем футболе. Аутсайдерам уж точно терять нечего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
29 сентября 2024 -
13:00
Ингулец
ТБ 2 2.01 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Оболонь - Ингулец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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