В воскресенье, 29-го сентября, состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Дуэлью аутсайдеров будет открываться воскресная часть тура и, по совместительству, команд, которые еще ни разу не побеждали в текущем сезоне. Чего ожидать от такого противостояния? Да всего, что угодно! В этот и состоит главная интрига, так что никто не удивится, если этот матч вдруг станет самым интересным за день в нашем футболе. Аутсайдерам уж точно терять нечего.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.